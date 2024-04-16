Чому під загрозою продажі "Русал"
Як стало відомо, 36% від продажів компанії "Русал" перебувають під загрозою. Така ситуація виникла через санкції впроваджені США та Великою Британією.
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Санкції можуть вплинути на мінімум 1,5 мільйона тонн від річного обсягу продажів. Для порівняння, торік виробництво "Русала" складало 3,8 мільйонна тонн, а от продажі становили 4,2 мільйона тонн.
Введенні обмеження сприятимуть скороченню обсягів виробництва. І, як наслідок, зменшенню прибутків росіян.
Як саме діють санкції
Під санкції США та Великої Британії потрапили алюміній, мідь та нікель з Росії. Ці метали заборонено постачати на біржі, зокрема і на Лондонську біржу металів. При цьому, вказані санкції не поширюються на продаж сировини трейдерам чи споживачам.
Швейцарська трейдингова компанія "Glencore" давно співпрацює з російським "Русалом". Зараз росіяни хвилюються через те, що швейцарці можуть вимагати зниження вартості металу, через форс-мажорні обставини. Така ситуація дійсно імовірна, зважаючи на санкційний тиск.