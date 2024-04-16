Чому під загрозою продажі "Русал"

Як стало відомо, 36% від продажів компанії "Русал" перебувають під загрозою. Така ситуація виникла через санкції впроваджені США та Великою Британією.

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Санкції можуть вплинути на мінімум 1,5 мільйона тонн від річного обсягу продажів. Для порівняння, торік виробництво "Русала" складало 3,8 мільйонна тонн, а от продажі становили 4,2 мільйона тонн.

Введенні обмеження сприятимуть скороченню обсягів виробництва. І, як наслідок, зменшенню прибутків росіян.

Зверніть увагу! Вказані санкції проти російських металів були впроваджені у п'ятницю.

Як саме діють санкції

Під санкції США та Великої Британії потрапили алюміній, мідь та нікель з Росії. Ці метали заборонено постачати на біржі, зокрема і на Лондонську біржу металів. При цьому, вказані санкції не поширюються на продаж сировини трейдерам чи споживачам.

Швейцарська трейдингова компанія "Glencore" давно співпрацює з російським "Русалом". Зараз росіяни хвилюються через те, що швейцарці можуть вимагати зниження вартості металу, через форс-мажорні обставини. Така ситуація дійсно імовірна, зважаючи на санкційний тиск.