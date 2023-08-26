Россияне не могут выставить свои акции на бирже в Астане – их обходят стороной все игроки

Международная биржа в Астане разрешила российским компаниям выставить на торги свои акции. Бизнес оккупантов вместо доходов ждало лишь разочарование.

Российские компании, несмотря на выход на международную биржу в Астане, до сих пор не могут торговать своими акциями. Дело в том, что местные игроки не собираются иметь никаких дел с оккупантами.

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В частности, на АІХ нет маркетмейкеров, поддерживающих ликвидность акций российских компаний. Для местных банков, брокеров и инвестфондов эмитенты из России являются чем-то новым и неисследованным, поэтому они не собираются бросаться в это направление.

Что касается российских публичных компаний, то выстроить отношения с казахстанскими маркетмейкерами им тоже пока не удается. Что касается российских брокеров, работающих в Казахстане, то они не могут действовать в полноценном режиме из-за санкций.

В частности, известно о том, что европейский депозитарий Euroclear, где учитываются российские бумаги, проводит дополнительные проверки по россиянам. Это приводит к задержкам, а то и срывам расчетов, поэтому АИХ не может одобрять операцию.