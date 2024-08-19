Российские олигархи "кормят" бюджет Украины: до конца 2024 года будет взыскано 10 млрд гривен
Источник:Министерство юстиции
Все средства в украинский бюджет поступят от продажи активов лиц, которые находятся под санкциями. Речь идет, в частности, об имуществе и деньгах российских олигархов и коллаборационистов, которые приближены к президенту России.
Куда будут направлять средства и имущество российских олигархов
Как сообщила Инна Богатых, заместитель министра юстиции Украины, все взысканные средства будут направлены в госбюджет, а имущество – в Фонд госимущества.
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Кстати, есть отдельные активы, которые уже реализованы Фондом. Соответственно, средства тоже уже направлены в госбюджет.
Согласно заявлениям Фонда, от продажи взысканных Минюстом активов подсанкционных лиц в Государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 миллиардов гривен,
– объясняет Богатых.
Заметьте! С 24 августа 2022 года Минюстом подано 57 исков. В то же время уже 48 исков удовлетворены решениями ВАКС. Среди взысканных активов есть имущество российских олигархов, например Ротенбергов, Дерипаски, Худайнатова, Гинера. А среди коллаборационистов – Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркушу, Пащенко и тому подобное.
С кого будут взимать активы
Со слов Инны Богатых известно об исковых заявлениях о применении санкции взыскания в доход государства к:
- Бабакову, Воеводину, Гинеру (группа ВС "Энерджи", сеть Премьер Палац, семь облэнерго, доли в Днепроспецсталь, Криворожском железорудном и другие);
- Лукьяненко (отец и сын), группа ГМС (Сумской "Насосэнергомаш" и другие связанные компании, недвижимость, земля и т.д.);
- Гориловского, Буяновского, Меньшова (группа "Полипластик");
- Ротенбергов, Скоробогатько, Пономаренко (право требования по кредитным договорам и договорам обеспечения по Ocean Plaza);
- Медведчука, Марченко (корпоративные права, недвижимость, движимое имущество, оружие, историко-культурные ценности, драгоценности и т.д.);
- Шелкова, ВСМПО-АВИСМА (право требования по кредитам по ДемГОКу);
- Усманова (железорудная продукция в объеме около 165 тысяч тонн);
- Десятовой (недвижимое, движимое имущество).