СБУ не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине
Источник:СБУ
Два бизнесмена пытались избежать национализации своего подсанкционного имущества. После решения суда бизнесмены пытались скрыть продукцию на 150 миллионов гривен.
Два подсанкционных олигарха Сергея Чемезова и Михаила Шелкова хотели избежать национализации имущества, находящегося на балансе их бывших предприятий в Украине.
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Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которые Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.
После решения суда бывшие российские собственники этих предприятий пытались незаконно "скрыть":
- Более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;
- 6 вагонов с агропродукцией;
- ️свыше 5 с половиной тысяч контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана;
- ️Почти 1,2 тысячи тонн минудобрений и других сельхозтоваров.
Таким образом, Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества.Обратите внимание! Общая стоимость продукции составляет 150 миллионов гривен.