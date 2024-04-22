Наверное, у кого будет праздник: какую "стратегическую" контрабанду конфисковали россияне

Российская таможня продолжает прилагать усилия, чтобы россияне не знали ничего о качественных продуктах. Особенно жесткую борьбу они объявили деликатесам.

Похоже на то, что в России большие проблемы не только с хорошими качественными продуктами, но и деликатесами. Жить и питаться “по-скрепному” россияне почему-то не хотят, как бы не жаловались на “бездуховный” западный мир.

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Один из предпринимателей хотел порадовать своих российских клиентов дорогими морепродуктами. Поскольку в Россию их ввозить запрещено, чтобы заставить покупать местную продукцию под видом "борьбы с Западом", тот прибегнул к контрабанде.

Российские таможенники обнаружили тайник в грузовике, который направлялся с территории Беларуси. Как они радостно отчитывались, во время обыска обнаружили 700 килограмм лобстеров и устриц.

Пока таможенники готовили пир, то радостно сообщили, что остановили ввоз "стратегически важных ресурсов". А вот что касается нарушителя, то ему придется несладко: желание сделать жизнь россиян немного лучше и приближенным к цивилизации обойдется ему в миллионный штраф и угрозой оказаться за решеткой.

Напомним, в США осудили предпринимателей, которые вели бизнес с подсанкционным Курченко.