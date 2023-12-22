Еще один год без российских товаров: Украина продлила запрет

Некоторые товары еще год не могут оказаться на украинских полках. Кабмин продлил запрет на ввоз в страну товаров происхождением из России.

Запрет на российские товары продлили

Недавно продлили действие постановления от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Она будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

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Вместе с этим постановлением также будет продолжаться действие другого документа от 30 декабря 2015 года № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации" – также до конца следующего года.

Эти постановления приняли в ответ на отмену Россией действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины. Поэтому к украинским товарам начали применять ввозную пошлину.

Оба документа продолжают ежегодно в декабре. Они означают:

постановление №1147 – запрещает широкий спектр промышленных и продовольственных товаров из России;

постановление №1146 – устанавливает ставки ввозной пошлины на импорт товаров с российским происхождением.

Заметим, что с самого начала полномасштабного вторжения любая торговля Россией запрещена, кроме транзита газа. В конце 2019 года "Нефтегаз" и "Газпром" украли транзитное соглашение на 5 лет, поэтому через нашу страну Москва экспортирует свой газ в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию.