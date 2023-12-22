Заборону на російські товари продовжили

Нещодавно продовжили дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". Вона діятиме до 31 грудня 2024 року включно.

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Разом з цією постановою також продовжуватиметься дія іншого документу від 30 грудня 2015 року № 1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації" – також до кінця наступного року.

Нагадаємо! Ці постанови ухвалили у відповідь на скасування Росією дії Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України. Через це до українських товарів почали застосовувати ввізне мито.

Обидва документи продовжують щороку у грудні. Вони означають:

постанова №1147 – забороняє широкий спектр і промислових, і продовольчих товарів з Росії;

постанова №1146 – встановлює ставки ввізного мита на імпорт товарів з російським походженням.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення будь-яка торгівля Росією заборонена, окрім транзиту газу. Наприкінці 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" украли транзитну угоду на 5 років, тому через нашу країну Москва експортує свій газ в Австрію, Словаччину, Італію та Угорщину.