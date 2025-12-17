Санкции подействовали: вина с виноделен Путина изъяли из конкурса в США

Россияне провезли в США свои вина в обход санкций, чтобы попали на дегустационный конкурс. Когда схему разоблачили, то алкоголь с виноделен Путина изъяли из конкурса.

Почему вина изъяли из конкурса?

95 российских вин были официально приняты организаторами San Francisco International Wine Competition, пишет 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию виноградарей и виноделов России.

По их словам, вина были допущены к участию и продегустированы в рамках конкурсного судейства. Такое количество российских вин участвовало в подобном конкурсе в США впервые.

Позже Ассоциация получила сообщение от организаторов о том, что было принято решение о снятии российских вин с конкурса. В связи с этим полученные итоговые оценки наших вин не будут раскрыты.

К слову, экспорт российской алкогольной продукции в США запрещен с 2022 года, однако вина все же удалось ввезти.

Как вино доставили в США в обход санкций?

Российские винодельни незаконным путем отправили образцы своих вин на дегустационный конкурс San Francisco International Wine Competition, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".

Среди участников были заявлены обе винодельни при путинском дворце – "Усадьба Дивноморское" и "Колодец", а также "Усадьба Мезиб" патриарха Кирилла, Winepark Германа Грефа, "Дербент Вино" бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева и "Мисхако".

Доставкой вин на конкурс занимался заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. Сначала Майоров хотел доставить вино через мексикано-американскую границу с "койотом" – человеком, который нелегально переправляет людей или товары через границу с США. Еще одной альтернативой он рассматривал доставку через канадскую границу с помощью канадской семьи с автодомом.

В результате вино было доставлено с сокрытием его российского происхождения. Майоров использовал паспорт другого государства, чтобы провезти вино в личном багаже:

Впервые три чемодана по 18 бутылок были доставлены в Сан-Франциско через Тбилиси (Грузия) и Доху (Катар).

Вторую партию из восьми чемоданов общим весом 254 килограмма провезли через Дубай (ОАЭ).

Для маскировки российские акцизные марки на бутылках были заклеены стикерами "Не для продажи" на иврите, а к "коллекции, собранной по запросу калифорнийских виноделов", добавили по бутылке грузинского и израильского вина.

Что известно о проблемах алкогольного бизнеса в России?