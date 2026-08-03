В России "вымирает" бизнес: предприятия в стране массово закрываются

Бизнес в России постепенно приходит в упадок из-за экономической стагнации, спада в гражданском секторе, повышения налогов и усиления административного давления. В этом году российские предприятия массово закрываются исключительно по экономическим причинам.

Что происходит в России

Центр макроэкономических исследований Сбербанка проанализировал данные налоговой службы о предприятиях за последнее десятилетие.

Число ликвидаций российских предприятий всегда превышало число новых регистраций. Но раньше более 80% закрытий приходилось на компании, которые фактически не работали или предоставляли недостоверные сведения.

Однако в этом году выросло количество закрытий, которые в гораздо большей степени связаны с реальными решениями бизнеса. По подсчетам Сбербанка, их количество увеличилось примерно с 5 до 12–15 тысяч организаций в месяц.

Рост обеспечили реорганизация, ликвидация вне процедуры банкротства и, прежде всего, упрощенное прекращение деятельности – добровольное закрытие юридического лица, относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства, по решению его учредителей,

– отмечают авторы исследования.

В то же время резко сократилось количество регистраций нового бизнеса. В результате "предприятия вступили в первый полноценный демографический кризис".

По подсчетам, в январе–мае было зарегистрировано 62 тысячи компаний против 80 тысяч годом ранее. В мае на 1 тысячу действующих предприятий приходилось 4,3 новых регистрации против 5,5 прекращений деятельности по экономическим причинам.

Спад охватил почти все отрасли, но наибольший вклад внесли:

торговля;

строительство;

обрабатывающая промышленность.

Это именно те сферы, где сосредоточены малые и средние предприятия.

Отмечается, что демографический разрыв впервые стал отражать ухудшение положения действующего бизнеса, а не очередную чистку реестра.

Напомним, что у бизнеса в России проблемы существуют уже довольно давно. В частности, российские компании приближаются к дефолту.

Дело в том, что общий объем задолженности уже достиг 8,14 миллиардов долларов. Более того, он продолжает активно расти.