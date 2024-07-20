А россиянам работа не нужна: "Норникель" хочет перевезти мощности в Китай –все из-за санкций
Источник:Bloomberg
Российские промышленные гиганты медленно перекочевывают в Китай. Из-за санкций их работа в России теряет всякий смысл.
Бизнес – на выход
"Норникель" – это крупнейшая горнодобывающая компания в России. Она принадлежит миллиардеру Владимиру Потанину.
Интересно Россияне национализировали крупнейшего винодела: тот уже не может работать из-за нехватки оборудования
Сейчас тот рассматривает возможность строительства мощностей в Китае. В частности, речь идет о производстве меди, никеля и палладия. Из-за санкций экспорт и платежи очень ограничены, поэтому деятельность на российском рынке теряет всякий смысл.
Какие шансы у "Норникеля" работать в Китае
В июле боссы российской компании уже провели переговоры с китайскими партнерами и подписали много меморандумов. Документы охватывают все металлы, которые производит российский гигант.
Также "Норникель" надеется на партнерство с NGR Advanced Material и Brunp Recycling – известными китайскими производителями аккумуляторов.