Придется делиться нефтью: Гана хочет забрать долю российского "Лукойла"

Гана рассматривает возможность приобретения 38% доли российской нефтяной компании "Лукойл" в шельфовом блоке Deepwater Tano Cape Three Points. Цель – усилить контроль государства над будущей добычей нефти и перераспределить влияние в проекте.

Что известно о планах Ганы забрать долю "Лукойла"?

По данным источников, западноафриканская страна может использовать свое преимущественное право на выкуп доли, которая сейчас связана с санкционными ограничениями, пишет Bloomberg.

Речь идет о пакете акций, оказавшегося под давлением международных санкций и изменением структуры собственности после сделок с инвесторами. В частности, Гана уже:

рассматривает реализацию преимущественного права на покупку доли;

заказала оценку стоимости актива;

уведомила "Лукойл" о своих намерениях.

Параллельно частная инвестиционная компания Carlyle Group ранее согласилась приобрести значительную часть международного портфеля российской компании, что потенциально включает и ганский блок. Именно это стало одним из факторов активизации позиции Ганы.

Ситуация осложняется тем, что европейские санкции против российской компании усилили неопределенность относительно проекта месторождения Pecan, который до сих пор не запущен в полноценную разработку. Ранее из него вышла норвежская Aker Energy из-за рисков и ограничений.

Что это означает?

Фактически речь идет о переформатировании контроля над стратегическим нефтяным проектом, где:

Санкции ограничивают участие российских компаний; Государства пытаются вернуть контроль над ресурсами; Международные инвесторы пересматривают риски.

Обратите внимание! История с ганским нефтяным блоком демонстрирует, как санкции постепенно меняют глобальный энергетический рынок. Российские компании теряют контроль над активами, а государства-участники все активнее возвращают себе стратегические ресурсы.

Какие еще страны хотят забрать доли "Лукойла"?

Болгария и Румыния рассматривают национализацию активов "Лукойл" в ответ на санкции против российских нефтяных компаний. Об этом 24 Каналу рассказал специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус. Он объяснил, к каким последствиям для России это приведет.

Гардус отметил, что в Болгарии и Румынии есть огромные российские нефтяные предприятия. А в Молдове – сеть автозаправочных станций и терминал для заправки самолетов в Кишиневском аэропорту. В каждой из этих стран принимают различные меры, чтобы обезопасить себя от санкций США против российских нефтяных компаний.

Например, в Румынии, по его словам, достаточно гладко предоставили всем полномочия, хотя были протесты пророссийской оппозиции, однако в этой стране она не так сильна.

В Болгарии это почти превратилось в кризис, потому что парламент разделился пополам. Были споры между президентом и премьером, и все же приняли закон, и достаточно большой завод "Лукойл" будет национализирован, а потом уже выставлен на приватизацию,

– сказал он.

В то же время Молдова запросила экстренную помощь Румынии, которая имеет запасы нефти и является производителем собственной. Бухарест имеет месторождение и достаточно старый нефтегазовый сектор.

Как США давят на Россию из-за продажи активов "Лукойла"?

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США неоднократно продлевало крайний срок заключения сделок, о чем пишет Reuters.

Представители правительств США, России и Украины в последние недели не достигли прорыва на переговорах по мирному соглашению. По словам трех источников, во время обсуждений также шла речь о санкциях США против крупнейшего российского производителя нефти – государственной "Роснефти", а также второго по величине производителя – "Лукойла".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже три раза продлевало дедлайн для потенциальных покупателей, чтобы они могли вести переговоры с "Лукойлом" по активам на сумму 22 миллиарда долларов.

Представитель США заявил, что Министерство финансов продлило срок, чтобы:

способствовать текущим переговорам с "Лукойлом";

достичь соглашения, которая поддержит усилия Дональда Трампа лишить Россию доходов, необходимых для финансирования ее военной машины, и достичь мира".

По словам чиновника, любая сделка предусматривает, что "Лукойл" не получит никакой предварительной выплаты, а все средства от продажи будут размещены на счете, где они будут заморожены и находиться под юрисдикцией США.

Почему санкции против "Лукойла" откладывают?

Эксперт Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что на "Роснефть" и на "Лукойл" введены санкции, но часть активов этих компаний выведена из-под ограничений в связи с процессом их реализации.

Что с санкциями против "Лукойла"

Дело в том, что Министерство финансов США вывело зарубежные активы "Лукойла" из-под санкций из-за заявки от американской нефтеперерабатывающей компании Chevron на приобретение этих активов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Общая сумма этих активов – 20 миллиардов долларов. Входит в эти активы сеть АЗС в Болгарии и Румынии, нефтеперерабатывающий комплекс в Бургасе, Болгария, и довольно большое нефтеперерабатывающее предприятие в Плоешти, Румыния. Кстати, в Констанции, что в Румынии также, есть еще достаточно большой наливной нефтяной терминал, который принадлежит Лукойлу.

В то же время сейчас идет дискуссия между компаниями о продаже активов. Дело в том, что американская компания Chevron не хочет покупать все эти активы, а только сеть заправок. Зато "Лукойл" настаивает на продаже всего пакета активов.

Сколько зарабатывает Россия на нефти?

Как говорится в статье Financial Times, в марте Россия могла зарабатывать до 150 миллионов долларов в день дополнительных поступлений в бюджет от продажи нефти, что сделало ее страной, которая получила от обострения конфликта больше всего выгоды.

В общем речь шла о том, что Москва уже получила от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов прибыли с налогов на экспорт нефти после фактического закрытия Ормузского пролива. Издание подсчитало, что в конце марта Россия могла заработать 3,3 – 4,9 миллиарда долларов дополнительных доходов. Такая оценка исходит из предположений о том, что цена российской Urals в среднем составляет 70 – 80 долларов за баррель.

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что для России день войны в Украине может обходиться до 870 миллионов долларов США. То есть даже если Россия могла получать до 150 миллионов долларов, то эта сумма не покрывает их ежедневные расходы.

Иван Ус, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Если посмотреть на дефицит российского бюджета, то по официальным данным он составил где-то 4,6 триллиона рублей в первом квартале этого года.

