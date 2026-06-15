Российский удар уничтожил крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве

В ночь на понедельник, 15 июня, российские военные в очередной раз подвергли Украину массированной атаке. В частности, в результате ракетного обстрела был уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве.

Что известно о последствиях удара

Подробности сообщил СЕО Евгений Тафийчук. Это был особый сортировочный центр – первый в стране, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от Vanderlande.

Смотрите также "Новая почта" возвращает деньги за уничтоженные посылки, но есть нюанс – как получить компенсацию

В компании подчеркнули, что все сотрудники находятся в безопасности. Несмотря на нанесенный ущерб, работа продолжается благодаря резервным схемам, а поврежденную инфраструктуру обещают восстановить и модернизировать.

В этот терминал вложены не только средства. В нем воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей в то, что украинский бизнес способен создавать объекты мирового уровня даже во время войны… Мы сделаем это ещё лучше, ещё современнее, ещё сильнее,

– написал руководитель.

Обратите внимание! Отслеживать отправления клиенты могут в мобильном приложении "Новой почты" или на сайте.



Последствия российского удара / Фото Евгения Тафийчука

Напомним, в этом месяце объекты компании уже не раз становились мишенью атак противника. Например, 3 – 4 июня пострадал инновационный терминал в Днепре, однако все сотрудники находились в укрытиях.

Уже 8 июня вражеский дрон повредил депо в Харькове, в результате чего возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций.

К слову, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре, "Новая почта" продолжает работать. У нее есть резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии обеспечения бесперебойной работы.

Кроме того, безопасность сотрудников остается приоритетом компании, поэтому там систематически вкладывают средства в меры защиты, а на подобных объектах в целом оборудовано более тысячи укрытий.