Подозрения многих аналитиков теперь имеют реальную подоплеку. Похоже, что одно из самых авторитетных изданий в мире стало собственностью россиянина.

Покупка Forbes через подставное лицо

Ранее сообщалось, что новым владельцем Forbes стал Остин Рассел, один из самых молодых американских толстосумов. Уже тогда многие эксперты утверждали, что тот лишь ширма, а популярный деловой журнал оказался в руках россиян, а именно Магомеда Мусаева, близкого к Кремлю.

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Признание российского олигарха

Мусаев признался своим друзьям, что именно он владелец Forbes Media Group и называет это "соглашением всей жизни". Соответствующие аудио и видеозаписи попали в руки журналистов.

Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, это даст мне доступ к любому,

– хвастался Мусаев своему окружению на вечеринке по случаю своего 60-летия.

Он также объяснил, почему Рассела выставил лицом сделки: "Я работаю не кувалдой и даже не скальпелем, а лазером". Когда аудиозаписи обнародовали, Мусаев и Рассел начали все отрицать. Мол, все это чушь, и ни одного китайского или российского доллара в сделке не фигурирует.

Впрочем, соответствующие органы США уже внимательно следят за соглашением, ведь просто доверять россиянам на слово никто не собирается.