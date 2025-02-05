Почти 0,7% роста ВВП: как государственные программы стимулируют экономику

В Украине реализуется ряд государственных программ, направленных на поддержку отечественного производства, бизнеса и граждан. В частности, комплексная программа "Сделано в Украине" включает Национальный кэшбек, доступные кредиты, и программу "5-7-9".

Сколько потратили на программы поддержки

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 5 февраля, рассказала о том, какой эффект имели эти программы, передает 24 Канал.

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Так, по словам Свириденко, в 2024 году на программу "Сделано в Украине" было заложено 35 миллионов гривен, и она дала существенный экономический эффект.

Мы посчитали мультипликационный эффект этих программ на ВВП – они обеспечили 0,64% роста. Это весомый вклад, поскольку общий рост ВВП в прошлом году составил 3,6%,

– отметила она.

По программе "еПоддержка" выплачено почти 13 миллиардов гривен украинским семьям, которые подали заявки. Также уже есть более 5 миллионов клиентов программы Национальный кэшбек.

Подробнее о программах поддержки

Национальный кэшбек – программа возврата части средств за покупки, сделанные у украинских производителей. Зарегистрироваться можно через Дію или сайты украинских банков, которые поддерживают программу.

– программа возврата части средств за покупки, сделанные у украинских производителей. Зарегистрироваться можно через Дію или сайты украинских банков, которые поддерживают программу. Доступные кредиты – в частности, программа "5-7-9", которая позволяет малому и среднему бизнесу получать кредиты по сниженным ставкам (5%, 7% или 9% годовых в зависимости от условий). Оформить можно через государственные и коммерческие банки, которые являются участниками программы. Нужно подать бизнес-план и подтвердить платежеспособность.

Обратите внимание. Эти инициативы направлены на стимулирование украинского бизнеса, поддержку предпринимателей и укрепление экономики страны.