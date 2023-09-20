Крупнейший маркетплейс Украины установил минимальную сумму заказа

Украинская компания Rozetka ввела важное новшество для клиентов. Интересно, что официальную информацию об этом можно найти только в справочном центре интернет-магазина.

Rozetka установила минимальную сумму заказа

Отныне у Rozetka появилась сумма минимального заказа – 200 гривен. Поэтому клиент просто не сможет оформить доставку выбранного товара, не достигающего выше упомянутого уровня, в пункт выдачи или через услуги почтовых операторов. Еще в августе у компании не было таких ограничений.

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Издание Mezha.Media сообщает, что этот шаг может, во-первых, помочь упростить для украинской компании логистику. Во-вторых, повысить сумму среднего чека на маркетплейсе.

Минимальная сумма заказа в Rozetka / Скриншот из справочного центра интернет-магазина

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