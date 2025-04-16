Вслед за Пекином: крупнейший лоукостер Европы может отложить получение самолетов Boeing

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair рассматривает возможность отсрочки поставок самолетов от американского производителя Boeing в случае введения импортных пошлин.

Поставки, вероятнее всего, перенесут

Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью Financial Times, информирует 24 Канал. По его словам, заказ на самолеты были оформлены задолго до ситуации.

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"Если на эти самолеты наложат пошлины, есть большая вероятность, что мы перенесем поставки", – отметил О'Лири.

Ryanair заказала 25 новых самолетов Boeing, первые из которых должны были поступить уже в августе этого года. Однако, по словам руководителя компании, поставки могут быть перенесены на весну 2026 года – вероятно, на март или апрель.

"Мы можем отложить получение и надеяться, что здравый смысл возобладает", – добавил он.

Кто должен платить пошлину

Также О'Лири подчеркнул, что между авиакомпаниями и производителями развернутся серьезные дискуссии относительно того, кто именно должен будет покрывать расходы на пошлины.

Авиакомпании будут утверждать, что это ответственность производителя. В то же время производители, вероятно, будут настаивать, что платить должна авиакомпания,

– сказал он.

Подобную позицию ранее высказал и глава Delta Air Lines Эд Бастиан, заявив, что его компания также может остановить получение самолетов Airbus, если придется платить импортные пошлины.

По данным аналитической компании Cirium, в этом году Delta ожидает поставку 10 широкофюзеляжных самолетов Airbus.

Более того, Китай вообще приказал национальным авиакомпаниям приостановить дальнейшие закупки самолетов американской компании Boeing, а также любого авиационного оборудования и запчастей производства США.