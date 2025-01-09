Ryanair через суд требует у пассажира 15 000 евро компенсации за сорванный рейс

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair судится с пассажиром, требуя возмещения убытков на сумму более 15 000 евро.

Действия пассажира сорвали рейс

Иск подан в Окружной суд Ирландии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение компании.

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В релизе объяснено, что пассажир, против которого подан иск, сорвал рейс FR7124 из Дублина в Лансароти 9 апреля прошлого года.

"Из-за его неадекватного поведения рейс был перенаправлен в Порту, где он был задержан на ночь", – говорится в сообщении.

В чем обвинили мужчину

Действия пассажира привели к тому, что 160 пассажиров "столкнулись с ненужными препятствиями, а также потеряли целый день своего отпуска".

Представитель Ryanair выразил неодобрение относительно этой ситуации, которая была вызвана действиями одного недисциплинированного пассажира, заявив: "Неприемлемо, что пассажиры, многие из которых путешествуют с семьей или друзьями, чтобы насладиться своим отпуском, страдают от ненужных сбоев и теряют время отпуска.