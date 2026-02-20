Бестселлеры среди новых авто: какие модели в Украине покупают чаще всего

Украинцы продолжают покупать новые автомобили – и больше всего это заметно в нескольких регионах. В январе активнее всего новые легковушки разбирали в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Какие марки авто самые популярные? На эти области пришлось 59% всех продаж новых авто за месяц, пишет Укравтопром. Столица традиционно впереди: в Киеве за январь поставили на учет 1571 новую машину. Киевская область тоже держит темп – здесь зарегистрировали 486 авто. Далее в списке Днепропетровщина – 356 новеньких легковушек, Харьковщина – 350, а в Одесской области своих владельцев нашли 278 автомобилей. Какие марки выбирают: В Киеве и на Харьковщине фаворитом стал кроссовер Toyota RAV-4 – модель давно пользуется стабильным спросом;

В Киевской и Одесской областях чаще отдавали предпочтение Renault Duster – практичному и относительно доступному SUV;

– практичному и относительно доступному SUV; В Днепропетровской области в лидеры вырвался электромобиль BYD Leopard 3. Что известно о рынке авто в Украине и мире? В 2025 году в Украину завезли 504 авто, которые подпадают под "налог на роскошь", что является самым низким показателем за последние 5 лет. Porsche и Mercedes-Benz доминируют в сегменте luxury-транспорта, а электрокары составляют 65% всех "роскошных" машин.

В январе украинцы приобрели почти 1,4 тысячи китайских авто, из которых 78% были электромобили, причем самыми популярными стали модели BYD. Он обогнал Tesla как крупнейшего продавца электромобилей в мире.

Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports. Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR.

Китайские посредники помогают российским автодилерам обходить санкции. Іимпорт автомобилей из Китая в Россию вырос, и сейчас они составляют значительную долю от всех западных или японских автомобилей, зарегистрированных в России.