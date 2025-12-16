Рынок нелегальных сигарет в Украине растет: сколько денег теряет госбюджет

В октябре в Украине выросла доля сигарет с поддельными акцизными марками. Из-за теневого рынка табачной продукции, а именно неуплаты налогов и продаж, в бюджет Украины не поступают миллиарды гривен.

Как вырос рынок нелегальных сигарет?

В октябре 2025 года доля нелегальной табачной продукции достигла 17,8%, преимущественно из-за резкого увеличения контрафакта с поддельными акцизными марками, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование Kantar.

Смотрите также Более 11 тысяч компаний закрылись в 2025 году: сколько живет бизнес в Украине

При таком уровне нелегальной сигаретной продукции, годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов оцениваются в 26,5 миллиардов гривен;

А объем теневого рынка сигарет в Украине составляет более 5,5 миллиардов штук сигарет.

В течение 2025 года в структуре контрафактной продукции росла доля сигарет с поддельными акцизными марками и в среднем за год составляла 42%. Из них 37% были произведены "Маршалл Файнест Тобакко" (Юнайтед Тобако) / VK Tobacco FZE, еще 5% – "Украинским табачным производством"

– отмечает Татьяна Свердлик, аналитик Kantar.

Более половины нелегальной продукции (53%), которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, и нелегально продается в Украине, произведена Винниковской табачной фабрикой, это марки Сompliment (49%) и Lifa (5%).

42% – это торговые марки производителя "Маршалл Файнест Тобакко", самыми распространенными среди которых являются марки Marshall (27%), Urta (8%), Brut (3%).

До 70% нелегальной продукции распространяется в шести областях:

Днепропетровская – 25%;

Одесская – 12%;

Львовская – 9%;

Харьковская – 9%;

Киев и Киевская обл. – 8%;

Хмельницкая – 6%.

Распределение объемов нелегальной торговли между каналами продажи не изменилось за 2025 год: 65% нелегальной табачной продукции поступает на рынок через киоски и магазины.

Что известно о теневых схемах украинского бизнеса?