Вакансий станет больше, а зарплаты вырастут: как изменится рынок труда в 2025 году

В 2024 году немало компаний в Украине претерпело изменения из-за факторов мобилизации, эмиграции, дефицита работников и тому подобное. В 2025 году работодатели готовятся внедрить в своих компаниях ряд изменений.

Что планируют делать компании в 2025 году

В 2025 году компании стремятся внедрять ряд изменений, о чем это пишет 24 канал со ссылкой на результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

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Среди них планируется:

увеличение количества работников - 46%;

повышение заработной платы – 88%;

увеличение бюджетов на обучение и развитие – 33%;

выход на новые рынки и поиск новых партнеров - 24%;

увеличение уровня заработной платы на 10-15% - 24%.

К тому же 46% компаний в 2025 году планируют расширение штата, 7% компаний планируют сокращение численности штата и 47% не планируют изменений в численности работников.

Важно! Следует добавить, что 36% компаний планируют повышение уровня заработной платы, но еще не определились с размером повышения. 16% компаний планируют повышение зарплаты на 5-10%, 24% – на 10-15%, 11% – на 15-20% и только 1% компаний планируют повышение заработной платы более чем на 20%.

В 2024 году 18% компаний осуществили повышение заработной платы на менее чем 10%, 43% компаний повысили зарплату на 10-15%, 21% – на 15-20%, а 5% компаний – на более чем 20%.

Что происходило с рынком труда в 2024 году

Результаты опроса 216 специалистов из сферы управления персоналом в различных отраслях показали, что 88% респондентов открыли новые вакансии в 2024 году.

Кроме того, в текущем году:

87% лиц повысили зарплату работникам;

71% людей опрошенных почувствовали значительный дефицит квалифицированных кадров;

56% украинцев инвестировали в развитие персонала.

В то же время на вопрос, открывались ли новые вакансии в компаниях, 93% опрошенных ответили утвердительно. Из них 3% открывали вакансии только для внутренних кандидатов и бывших работников. Однако 7% компаний вообще не открывали новых вакансий.

Какие основные проблемы на рынке труда в Украине

Результаты опроса утверждают, что основными тенденциями на рынке труда в 2024 году являются:

дефицит рабочей силы;

высокий уровень ожиданий заработной платы кандидатов, чем предложения бизнеса;

мобилизация;

отток персонала за границу.

Так 71% опрошенных испытывают значительный дефицит кадров. А это на 3% ниже, по сравнению с результатами предыдущей волны. Кроме того, 25% испытывают частичный дефицит. И только 4% компаний не испытывают дефицита кадров.

Какие еще изменения происходили в 2024 году

В текущем году компании фокусировались на комплексной поддержке своих работников.

Интересно! Самым распространенным способом поддержки были выплаты заработной платы в полном объеме (98%) и премий (84%).

Кроме того, более половины респондентов (56%) отметила, что их компании инвестировали в развитие персонала, 46% компаний и учреждений оказывали психологическую поддержку работникам и их родным, а 21% работодателей помогали работникам с арендой жилья.