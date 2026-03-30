Зарплаты растут, а людей не хватает: самые востребованные профессии, где платят более 50 тысяч гривен

Рабочие специальности в Украине сейчас входят в перечень самых высокооплачиваемых профессий. Зарплаты выросли на 10-40%, однако некоторых специалистов критически не хватает.

Рабочие специальности в Украине: как выросли зарплаты?

Тенденция роста оплаты труда отслеживается почти на все должности рабочих специальностей на платформе. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Работа.

Самый большой скачок показали зарплаты маляров на строительстве: плюс 43%, и теперь это около 40 тысяч гривен. Также больше начали зарабатывать комплектовщики (+34%, до 28 тысяч гривен), прорабы (+33%, до 50 тысяч гривен) и каменщики (+32%, до 56 тысяч гривен).

В пределах 15 – 20% выросли средние зарплаты и для других специалистов:

электрики теперь в среднем получают около 30 тысяч гривен;

сварщики на строительстве – 35 тысяч;

монтажники на производстве – также 35 тысяч;

на таком же уровне держатся сантехники;

чуть меньше – токари (32 тысячи гривен);

штукатуры могут рассчитывать даже на 63 тысячи гривен.

Менее динамичное, но все же ощутимое повышение зарплаты (примерно на 10 – 15%) зафиксировали в феврале 2026 года для строителей (до 45 тысяч гривен), монтажников на строительстве (40 тысяч гривен), упаковщиков (22 тысячи гривен), слесарей (25 тысяч гривен) и столяров (29 тысяч гривен).

Впрочем, не везде тенденция положительная. В производственной сфере отдельные профессии даже потеряли в доходах. Например, зарплата маляров просела на 25% и теперь составляет около 30 тысяч гривен, а сварщики потеряли примерно 3% – до 34 тысяч.

Каких специалистов больше всего ищут работодатели?

В большинстве направлений вакансий стало меньше, чем в прошлом году. Больше всего "просели" предложения для сварщиков в строительстве – аж на 89%. Также значительно уменьшилось количество вакансий для плиточников (-52%), маляров на производстве (-47%), токарей (-37%) и штукатуров (-36%).

Примерно на 20 – 25% снизился спрос на строителей, каменщиков, слесарей и столяров. По другим профессиям падение менее резкое – от 2% до 15%.

В то же время есть и специальности, где работодатели, наоборот, начали искать людей активнее. больше всего было таких предложений:

Комплектовщик, рост почти в 12 раз Сварщик в категории производства, рост более чем в 6 раз Машинист экскаватора, +47% Прораб, +11%

Несмотря на ощутимый рост зарплат в рабочих профессиях, количество вакансий в основном уменьшается. В то же время на часть должностей стабильно не хватает кандидатов. Зато простые позиции остаются более конкурентными среди соискателей. Это формирует ситуацию, где дефицит специалистов сохраняется даже на фоне роста зарплат,

– подытожили в OLX Работа.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, рассказал Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.

