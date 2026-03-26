Какие зарплаты трактористов в Украине?

По данным исследования Agrohub, средняя зарплата тракториста в Украине сейчас составляет около 31 600 гривен, пишет NV.

Это на 12% больше, чем было годом ранее. Если же добавить премии, то средний доход возрастает до 36 300 гривен.

Несмотря на повышение доходов работников, расходы агрокомпаний на оплату их труда увеличились лишь на 5%. Одно из объяснений – сокращение количества работников: теперь на 10 тысяч гектаров приходится в среднем 25 трактористов вместо 27, как раньше.

В то же время нагрузка на каждого специалиста растет: в 2025 году один тракторист в среднем обрабатывает около 3 700 гектаров.

За что трактористам платят больше всего?

Самой выгодной остается работа во время жатвы:

уборка урожая – 383 гривны в час (+5% за год);

опрыскивание – 320 гривен в час (+8%);

посев – 271 гривна в час (+14%).

Менее оплачиваемые простые операции, например коткування – 142 гривны в час, хотя и здесь рост составил 17%. Универсальные работники сейчас наиболее ценятся, ведь могут зарабатывать больше и закрывать несколько потребностей бизнеса.

Самая популярная модель выплаты зарплаты сейчас – комбинированная:

ее используют около 76% компаний;

она включает ставку + оплату за объем работы + бонусы.

Еще 21% работают по чисто сдельной системе, а фиксированную зарплату без бонусов получают лишь около 2% работников.

Хватит ли работы в Украине для граждан и иностранцев?

Украинцы опасаются, что трудовые мигранты могут занять их места на рынке труда, однако работы хватит на всех. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Во время войны и для послевоенного восстановления Украина нуждается в кадрах во всех отраслях экономики, однако прежде всего – работников рабочих специальностей: строителей, слесарей, сантехников, каменщиков, сварщиков и тому подобное.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Самая большая отрасль, которая может принять даже несколько сотен тысяч потенциальных рабочих, – это строительство. Смогут ли, например, строители из Индонезии вытеснить украинцев? Я хочу напомнить, что даже в 2006-2008 годы, когда в Украине был строительный бум и около 47-48 миллионов населения, строительным компаниям не хватало рабочих. Сейчас у нас 30 миллионов населения, увеличилась доля людей пожилого возраста. И говорить, что условные индонезийцы, приехав к нам, смогут вытеснить украинцев.. Вытеснять некого.

Эксперт Василий Воскобойник говорит, что сейчас в Украине работают над подготовкой миграционной стратегии до 2035 года, которая будет учитывать потребности рынка труда и интересы граждан. Для этого среди представителей власти, бизнеса и рядовых украинцев проводили опрос об отношении к трудовой миграции.

