Які зарплати трактористів в Україні?

За даними дослідження Agrohub, середня зарплата тракториста в Україні наразі становить близько 31 600 гривень, пише NV.

Це на 12% більше, ніж було роком раніше. Якщо ж додати премії, то середній дохід зростає до 36 300 гривень.

Попри підвищення доходів працівників, витрати агрокомпаній на оплату їхньої праці збільшилися лише на 5%. Одне з пояснень – скорочення кількості працівників: тепер на 10 тисяч гектарів припадає в середньому 25 трактористів замість 27, як раніше.

Водночас навантаження на кожного спеціаліста зростає: у 2025 році один тракторист у середньому обробляє близько 3 700 гектарів.

За що трактористам платять найбільше?

Найвигіднішою залишається робота під час жнив:

збирання врожаю – 383 гривні за годину (+5% за рік);

обприскування – 320 гривень за годину (+8%);

посів – 271 гривня за годину (+14%).

Менш оплачувані простіші операції, наприклад коткування – 142 гривні за годину, хоча й тут ріст склав 17%. Універсальні працівники зараз найбільш цінуються, адже можуть заробляти більше і закривати кілька потреб бізнесу.

Найпопулярніша модель виплати зарплати зараз – комбінована:

її використовують близько 76% компаній;

вона включає ставку + оплату за обсяг роботи + бонуси.

Ще 21% працюють за чисто відрядною системою, а фіксовану зарплату без бонусів отримують лише близько 2% працівників.

Чи вистачить роботи в Україні для громадян та іноземців?

Українці побоюються, що трудові мігранти можуть зайняти їхні місця на ринку праці, проте роботи вистачить на всіх. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Під час війни та для повоєнної відбудови Україна потребує кадрів у всіх галузях економіки, однак насамперед – працівників робочих спеціальностей: будівельників, слюсарів, сантехніків, мулярів, зварювальників тощо.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Найбільша галузь, яка може прийняти навіть кілька сотень тисяч потенційних робітників, – це будівництво. Чи зможуть, наприклад, будівельники з Індонезії витіснити українців? Я хочу нагадати, що навіть у 2006-2008 роки, коли в Україні був будівельний бум і близько 47-48 мільйонів населення, будівельним компаніям не вистачало робітників. Зараз у нас 30 мільйонів населення, збільшилася частка людей літнього віку. І говорити, що умовні індонезійці, приїхавши до нас, зможуть витіснити українців… Витісняти немає кого.

Експерт Василь Воскобойник говорить, що нині в Україні працюють над підготовкою міграційної стратегії до 2035 року, яка враховуватиме потреби ринку праці та інтереси громадян. Для цього серед представників влади, бізнесу та пересічних українців проводили опитування щодо ставлення до трудової міграції.

