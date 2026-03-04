Сборщик денег и не только: необычные профессии в Украине, которые вас точно удивят

За январь 2026 года Государственная служба занятости выставила более 4,6 тысячи различных вакансий. В списке – привычные для рынка повара, бухгалтеры, слесари или администраторы, однако есть и вакансии, которые окажутся необычными для большинства украинцев.

Рынок труда: необычные вакансии в Украине

На рынке встречаются и такие профессии, о существовании которых многие даже не догадываются, пишет Государственная служба занятости.

Вот несколько самых необычных предложений:

1. Копировщик

Эта работа до сих пор актуальна на промышленных предприятиях. Там, где есть горы чертежей, схем, актов и технической документации, нужен отдельный человек, который занимается их копированием. Это одна из базовых профессий в производственной сфере – наряду с десятками других простых специальностей.

2. Овощевод яиц

Работник проверяет яйца с помощью овоскопа – специального прибора, который просвечивает их и помогает выявить трещины, дефекты или определить свежесть. Именно благодаря таким специалистам покупатели редко находят в коробке что-то неожиданное.

3. Карьерник

Название может ввести в заблуждение, но речь не о HR-консультанте. Карьерщик работает в карьере – на добыче полезных ископаемых. Он выполняет базовые операции: разрабатывает грунт, перемещает породу, помогает в процессах добычи.

4. Сборщик денег

Речь идет не о банковских инкассаторах, а о людях, которые обслуживают автоматы с игрушками, турникеты или платежные устройства в ТРЦ и супермаркетах. Именно они регулярно изымают оттуда наличные.

5. Клеильщик миканитов

Это специалист, который наносит электроизоляционный материал (миканит) на детали электромашин, трансформаторов или нагревателей. Его работа – сделать оборудование безопасным для дальнейшей эксплуатации.

