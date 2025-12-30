Работы больше, чем людей: на какие вакансии катастрофически не хватает специалистов

За год работодатели подали в Службу занятости 426,7 тысяч запросов на поиск работников и в целом значительный процент вакансий закрывается. Однако есть некоторые отрасли и вакансии, где наблюдают огромный дефицит кадров.

На каких вакансиях не хватает людей?

Процент укомплектования вакансий держится на уровне 63% и по итогам 11 месяцев заполнено 264 тысячи вакансий, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Возьмем, для примера, популярную вакансию в 2025 году – оператор котельной. Работодатели подали запрос на таких работников 11,3 тысячи раз, одновременно количество соискателей работы по этому направлению – 8,4 человек.

Таким образом, даже если каждый клиент Службы занятости подойдет потенциальному работодателю, нехватка работников в этом направлении – почти 3 тысячи,

– пишут в Службе.

В таких случаях Служба занятости предлагает представителям профессий, которые сегодня не в приоритете, пройти бесплатное для них обучение и получить знания более востребованной профессии.

Так в этом году обучили почти 90 тысяч человек. В то же время ситуация с закрытием вакансий, требующих высшего образования, сложнее.

Например, должность ассистент учителя требует педагогического образования: с начала года было заявлено почти 3 тысячи таких вакансий, тогда как количество соискателей работы составило лишь 1,3 тысячи человек. Переобучение таких специалистов является очень времязатратным процессом.

В целом на рынке труда наблюдается рост количества вакансий, за 11 месяцев этого года предложений работы было на 54 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что известно о рынке труда в Украине?