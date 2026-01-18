Будьте внимательны: эти профессии могут исчезнуть уже через несколько лет

Мир стремительно развивается. Многие процессы уже переходят в цифровую плоскость и решаются с помощью ИИ. Как именно эти изменения повлияют на рынок труда, читайте далее.

Какие профессии сейчас под угрозой исчезновения?

Статистические данные показывают, что сейчас примерно 300 миллионов рабочих мест под угрозой уничтожения из-за ИИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Молодежь все чаще выбирает профессии, которые не связаны с развитием технологий. То есть ручной труд. Благодаря этому, они стремятся уберечь себя от влияния изменений на рынке труда, сообщает Reuters.

Профессии "белых воротничков" считаются более уязвимыми к сбоям, вызванных искусственным интеллектом и автоматизацией, чем ручной труд. В Великобритании каждый шестой работодатель ожидает, что использование инструментов искусственного интеллекта позволит им сократить численность персонала в течение следующих 12 месяцев,

– отмечает издание.

У каких специалистов может не стать работы:

Кассиры

Все больше торговых сетей автоматизируют такой процесс. Во многих магазинах появляются кассы самообслуживания. Вероятно, эти изменения будут продолжаться и дальше.

Важно! Такие специалисты могут несколько изменить профиль и перейти в логистику или менеджмент. Эти направления и в дальнейшем будут актуальны.

Корректоры и редакторы

Специалисты такого профиля могут найти себя в SEO-проектах или маркетинге. Именно эти направления продолжат развиваться и точно не потеряют актуальности в ближайшее время.

Телемаркетологи

Специалисты из этой сферы могут найти себя в digital-маркетинге или customer success. Чтобы достичь успеха, важно овладеть:

формат работы с CRM-системами;

концепцию продаж онлайн;

и методы привлечения клиентов именно онлайн.

Какие факторы определяющие именно для рынка труда в Украине?