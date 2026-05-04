Увольняйся сам, или выгонят: компании в России начали массово избавляться от работников
- В России распространяется практика "тихих увольнений", где работников заставляют уходить самостоятельно из-за неблагоприятных условий работы.
- Этот подход позволяет компаниям избегать расходов на компенсации при официальных сокращениях, одновременно уменьшая юридические риски и репутационные потери.
В России набирает обороты новая практика сокращения персонала – так называемые "тихие увольнения". Речь идет о ситуациях, когда работников не увольняют официально, а создают условия, при которых они вынуждены уходить сами.
Почему в России массово увольняют работников?
Фактически это позволяет компаниям избегать расходов и юридических процедур, связанных с классическими сокращениями, пишет СВРУ.
Смотрите также Металлургия "умирает": крупнейший сталелитейный завод России посыпался с убытками в 5 миллиардов
Схема выглядит просто: работодатель не увольняет напрямую, а постепенно “давит” на работника. Самые распространенные методы:
- резкое повышение планов и KPI
- увеличение объема отчетности
- постоянные проверки и контроль
- сокращение или полная отмена премий
В результате работа становится финансово и психологически невыносимой.
Почему это выгодно бизнесу?
Главная причина – деньги. При официальном сокращении компания обязана выплачивать компенсации, которые могут достигать нескольких средних зарплат. В случае "тихого увольнения" этого можно избежать.
Кроме того, бизнес уменьшает юридические риски, репутационные потери и внимание со стороны контролирующих органов.
По оценкам специалистов рынка труда, около 25% компаний России в 2026 году планируют сокращение персонала. При этом лишь небольшая часть делает это открыто. Большинство выбирает именно скрытые механизмы.
Что это означает?
"Тихие увольнения" – типичный инструмент кризисных экономик. Бизнес не имеет ресурса для классических сокращений, поэтому ищет альтернативы.
Это свидетельствует о:
- Ухудшении финансового состояния компаний
- Росте давления на работодателей
- Структурные проблемы в экономике
Это проблема, потому что работники теряют законные выплаты, растет нестабильность на рынке труда, снижается уровень социальной защиты и формируется токсичная рабочая среда
Обратите внимание! "Тихие увольнения" становятся новой нормой в условиях экономического спада. Они позволяют бизнесу выживать, но делают работников наиболее уязвимой стороной этого кризиса.
Что происходит на рынке труда России?
Большинство компаний в РФ фактически заморозили найм дополнительных сотрудников до конца года, следует из доклада ЦП, пишет The Moscow Times.
По данным опросов регулятора, 64% компаний больше не планируют менять численность штата в этом году из-за низкого спроса на продукцию. Основной причиной ослабления дефицита кадров стало охлаждение спроса экономики.
Наибольшая доля таких компаний в сфере транспорта и хранения. Меньше всего – в промышленности, добыче и обработке.
В марте текущего года доля предприятий, которые сообщили о нехватке работников, опустилась до 51% или минимума за последние два года. Работодатели отходят от практики массового найма и переходят к более точечным кадровым решениям,
– говорит научная сотрудница центра Дарья Медведникова.
Вместе с этим компании стараются избегать прямых сокращений и переводят людей на частичную занятость. По итогам прошлого года в России рекордно выросло количество работников, работающих на неполной рабочей неделе – в четвертом квартале их количество достигло 1,6 миллиона человек.
Как россияне реагируют на изменения?
Российский малый и средний бизнес в 2026 году оказался в крайне сложном положении. По результатам опросов, 95% предпринимателей сообщают об ухудшении ситуации, а около трех четвертей говорят о серьезных проблемах в работе, пишет разведка.
Финансовые трудности уже непосредственно бьют по работникам. Только за январь 2026 задолженность по зарплате достигла 1,86 миллиарда рублей, причем более 40% этой суммы сформировалось именно в течение одного месяца.
- Одним из самых громких примеров стала ситуация со строительным холдингом "Новолекс" в Сибири
Компания задолжала работникам около 2,5 миллиардов рублей. "Альфа-банк" требует взыскать с холдинга 1 миллиард рублей, в арбитражные суды подано девять заявлений о банкротстве, а на часть тяжелой техники уже наложен арест. Чистая прибыль большинства структур холдинга упала на 70 – 90%.
- В Воркуте работники нескольких компаний также готовятся к забастовкам из-за невыплаты зарплат
Работники "Северпутьстроя" и "Северкомплектстроя" бунтуют, потому что февральские выплаты не поступили вообще. Одна забастовка уже состоялась. Сотрудники муниципального "Специализированного дорожного управления" через суд добились повышения окладов с 8 до 30 – 57 тысяч рублей, однако денег не получили – большинство из них просто уволили.
В каком состоянии экономика России?
Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.
Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.
Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.
Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.
И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.
- Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.
- Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.
- Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.
Какие проблемы имеет бизнес России?
Повышение налогов в России привело к тому, что 50% компаний работают в убыток, а по данным Торгово-промышленной палаты, этот показатель достигает 65%. Изменения в налоговом законодательстве, в частности повышение НДС с 20% до 22% и снижение порога дохода для упрощенной системы, негативно повлияли на бизнес, уменьшив налоговые поступления на 16% в первом квартале.
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале 2026 года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за I квартал 2026 года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов.