Чому в Росії масово звільняють працівників?

Фактично це дозволяє компаніям уникати витрат і юридичних процедур, пов’язаних із класичними скороченнями, пише СЗРУ.

Схема виглядає просто: роботодавець не звільняє напряму, а поступово “тисне” на працівника. Найпоширеніші методи:

різке підвищення планів і KPI

збільшення обсягу звітності

постійні перевірки і контроль

скорочення або повне скасування премій

У результаті робота стає фінансово і психологічно нестерпною.

Чому це вигідно бізнесу?

Головна причина – гроші. При офіційному скороченні компанія зобов’язана виплачувати компенсації, які можуть сягати кількох середніх зарплат. У випадку "тихого звільнення" цього можна уникнути.

Крім того, бізнес зменшує юридичні ризики, репутаційні втрати та увагу з боку контролюючих органів.

За оцінками фахівців ринку праці, близько 25% компаній Росії у 2026 році планують скорочення персоналу. При цьому лише невелика частина робить це відкрито. Більшість обирає саме приховані механізми.

Що це означає?

"Тихі звільнення" – типовий інструмент кризових економік. Бізнес не має ресурсу для класичних скорочень, тому шукає альтернативи.

Це свідчить про:

Погіршення фінансового стану компаній Зростання тиску на роботодавців Структурні проблеми в економіці

Це проблема, бо працівники втрачають законні виплати, зростає нестабільність на ринку праці, знижується рівень соціального захисту та формується токсичне робоче середовище

Зауважте! "Тихі звільнення" стають новою нормою в умовах економічного спаду. Вони дозволяють бізнесу виживати, але роблять працівників найбільш уразливою стороною цієї кризи.

Що відбувається на ринку праці Росії?

Більшість компаній у РФ фактично заморозили найм додаткових співробітників до кінця року, випливає з доповіді ЦП, пише The Moscow Times.

За даними опитувань регулятора, 64% компаній більше не планують змінювати чисельність штату цього року через низький попит на продукцію. Основною причиною послаблення дефіциту кадрів стало охолодження попиту економіки.

Найбільша частка таких компаній у сфері транспорту та зберігання. Найменше – у промисловості, видобутку та обробці.

У березні поточного року частка підприємств, які повідомили про брак працівників, опустилася до 51% або мінімуму за останні два роки. Роботодавці відходять від практики масового найму та переходять до більш точкових кадрових рішень,

– каже наукова співробітниця центру Дарина Медведнікова.

Разом з цим компанії намагаються уникати прямих скорочень та переводять людей на часткову зайнятість. За підсумками минулого року в Росії рекордно зросла кількість працівників, які працюють на неповному робочому тижні – у четвертому кварталі їхня кількість досягла 1,6 мільйона осіб.

Як росіяни реагують на зміни?

Російський малий і середній бізнес у 2026 році опинився у вкрай складному становищі. За результатами опитувань, 95% підприємців повідомляють про погіршення ситуації, а близько трьох чвертей говорять про серйозні проблеми у роботі, пише розвідка.

Фінансові труднощі вже безпосередньо б’ють по працівниках. Лише за січень 2026 року заборгованість із зарплат сягнула 1,86 мільяра рублів, причому понад 40% цієї суми сформувалося саме протягом одного місяця.

Одним із найгучніших прикладів стала ситуація з будівельним холдингом "Новолекс" у Сибіру

Компанія заборгувала працівникам близько 2,5 мільярдів рублів. "Альфа-банк" вимагає стягнути з холдингу 1 мільярд рублів, до арбітражних судів подано дев'ять заяв про банкрутство, а на частину важкої техніки вже накладено арешт. Чистий прибуток більшості структур холдингу впав на 70 – 90%.

У Воркуті працівники кількох компаній також готуються до страйків через невиплату зарплат

Працівники "Сєвєрпутьстроя" та "Сєвєркомплєктстроя" бунтують, бо лютневі виплати не надійшли взагалі. Один страйк уже відбувся. Співробітники муніципального "Спеціалізованого дорожнього управління" через суд домоглися підвищення окладів із 8 до 30 – 57 тисяч рублів, однак грошей не отримали – більшість із них просто звільнили.

У якому стані економіка Росії?

Економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу розповів, що економічні проблеми Росії наразі визнає навіть верхівка влади. Зокрема міністр економічного розвитку країни Максим Решетников прямо каже, що країна вже вичерпала всі можливі ресурси. І це відбувається на тлі міцного рубля, високих відсоткових ставок, дефіциту трудових ресурсів та бюджетних обмежень.

Таким чином, падіння на 1,5% ВВП в першому кварталі 2026 року, про які було офіційно заявлено, не відповідають дійсності. Цей відсоток набагато вищий, зазначає економіст Ус.

Iван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Для того, щоб розуміти реальний стан речей в Росії, варто слухати їхні економічні форуми, як-от Санкт-петербурзький чи Московський економічні форуми. На них виступають люди, які, в принципі, працюють в економіці. І якщо у людей реально проблеми, вони не будуть казати, що все чудово.

Відтак на одному із таких форумів Володимир Баглаєв, генеральний директор Череповецького ливарно-механічного заводу, розповів, що його завод пов'язаний з підприємствами Росії з 9 галузями.

І якщо в попередні кризи у 7 галузей, наприклад, були проблеми, а 2 галузі залишалися на плаву, то зараз всі 9 галузей не демонструють зростання взагалі.

Виробництво металу в Росії, за його словами, скоротилося орієнтовно на 60%, але якимось чином виробництво досі зростає за офіційними даними.

Провідні російські заводи, як-от "КАМАЗ", заявляють, що зараз в Росії варто перейти на 3-денний робочий тиждень. Це означає, що підприємства працюватимуть лише на 60% зі 100%.

Крім того, Баглаєв каже, що виробництво самоскидів – тобто продукція, яку виробляють лише російські компанії, – вже впало на 20 разів, до 95%.

Які проблеми має бізнес Росії?