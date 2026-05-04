Почему в России массово увольняют работников?

Фактически это позволяет компаниям избегать расходов и юридических процедур, связанных с классическими сокращениями, пишет СВРУ.

Схема выглядит просто: работодатель не увольняет напрямую, а постепенно “давит” на работника. Самые распространенные методы:

резкое повышение планов и KPI

увеличение объема отчетности

постоянные проверки и контроль

сокращение или полная отмена премий

В результате работа становится финансово и психологически невыносимой.

Почему это выгодно бизнесу?

Главная причина – деньги. При официальном сокращении компания обязана выплачивать компенсации, которые могут достигать нескольких средних зарплат. В случае "тихого увольнения" этого можно избежать.

Кроме того, бизнес уменьшает юридические риски, репутационные потери и внимание со стороны контролирующих органов.

По оценкам специалистов рынка труда, около 25% компаний России в 2026 году планируют сокращение персонала. При этом лишь небольшая часть делает это открыто. Большинство выбирает именно скрытые механизмы.

Что это означает?

"Тихие увольнения" – типичный инструмент кризисных экономик. Бизнес не имеет ресурса для классических сокращений, поэтому ищет альтернативы.

Это свидетельствует о:

Ухудшении финансового состояния компаний Росте давления на работодателей Структурные проблемы в экономике

Это проблема, потому что работники теряют законные выплаты, растет нестабильность на рынке труда, снижается уровень социальной защиты и формируется токсичная рабочая среда

Обратите внимание! "Тихие увольнения" становятся новой нормой в условиях экономического спада. Они позволяют бизнесу выживать, но делают работников наиболее уязвимой стороной этого кризиса.

Что происходит на рынке труда России?

Большинство компаний в РФ фактически заморозили найм дополнительных сотрудников до конца года, следует из доклада ЦП, пишет The Moscow Times.

По данным опросов регулятора, 64% компаний больше не планируют менять численность штата в этом году из-за низкого спроса на продукцию. Основной причиной ослабления дефицита кадров стало охлаждение спроса экономики.

Наибольшая доля таких компаний в сфере транспорта и хранения. Меньше всего – в промышленности, добыче и обработке.

В марте текущего года доля предприятий, которые сообщили о нехватке работников, опустилась до 51% или минимума за последние два года. Работодатели отходят от практики массового найма и переходят к более точечным кадровым решениям,

– говорит научная сотрудница центра Дарья Медведникова.

Вместе с этим компании стараются избегать прямых сокращений и переводят людей на частичную занятость. По итогам прошлого года в России рекордно выросло количество работников, работающих на неполной рабочей неделе – в четвертом квартале их количество достигло 1,6 миллиона человек.

Как россияне реагируют на изменения?

Российский малый и средний бизнес в 2026 году оказался в крайне сложном положении. По результатам опросов, 95% предпринимателей сообщают об ухудшении ситуации, а около трех четвертей говорят о серьезных проблемах в работе, пишет разведка.

Финансовые трудности уже непосредственно бьют по работникам. Только за январь 2026 задолженность по зарплате достигла 1,86 миллиарда рублей, причем более 40% этой суммы сформировалось именно в течение одного месяца.

Одним из самых громких примеров стала ситуация со строительным холдингом "Новолекс" в Сибири

Компания задолжала работникам около 2,5 миллиардов рублей. "Альфа-банк" требует взыскать с холдинга 1 миллиард рублей, в арбитражные суды подано девять заявлений о банкротстве, а на часть тяжелой техники уже наложен арест. Чистая прибыль большинства структур холдинга упала на 70 – 90%.

В Воркуте работники нескольких компаний также готовятся к забастовкам из-за невыплаты зарплат

Работники "Северпутьстроя" и "Северкомплектстроя" бунтуют, потому что февральские выплаты не поступили вообще. Одна забастовка уже состоялась. Сотрудники муниципального "Специализированного дорожного управления" через суд добились повышения окладов с 8 до 30 – 57 тысяч рублей, однако денег не получили – большинство из них просто уволили.

В каком состоянии экономика России?

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Иван Ус, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.

Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.

И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.

Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.

Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.

Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.

Какие проблемы имеет бизнес России?