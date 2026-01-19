Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Зарплати зросли на 80% через кризу: яких працівників найбільше не вистачає в Україні
19 января, 12:00
3

Зарплаты выросли на 80% из-за кризиса: каких работников больше всего не хватает в Украине

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Из-за кадрового кризиса в Украине выросли зарплаты на 47 – 82%, особенно для людей с инвалидностью, женщин в декрете и пенсионеров.
  • Больше всего вакансий для этих групп появилось в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики и производства.

Все больше компании из-за кадрового кризиса нанимают людей с инвалидностью, женщин в декрете и пенсионеров. Также нехватка работников вызвала глобальный рост зарплат, иногда до 80%.

Как выросли зарплаты и спрос на работников?

Наибольший рост количества объявлений, подходящих этим категориям кандидатов, зафиксировали в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики, производства и телекоммуникаций. Об этом известно из данных OLX Работа, пишет 24 Канал.

Смотрите также Электронное трудоустройство в Украине: трудовой договор можно будет заключить онлайн

1. Вакансии для людей с инвалидностью

В течение 2025 года количество вакансий для кандидатов с инвалидностью существенно возросло:

  • вакансий комплектовщика стало почти в 16 раз больше;
  • предложений для помощников повара– в 12 раз больше.

Чаще всего работодатели ищут людей с инвалидностью на должности поваров, пекарей, упаковщиков, водителей и продавцов. Параллельно выросли и зарплаты: доходы повысились на 47 – 56%.

2. Вакансии для женщин в декрете

Заметнее всего выросло количество предложений для комплектовщиков и разнорабочих. Активно добавлялись вакансии пекарей, менеджеров по работе с клиентами, поваров и продавцов.

Зарплаты также выросли:

  • в колл-центрах медианная оплата труда операторов чата выросла на 82%;
  • в сфере красоты и фитнеса – на 66%;
  • для воспитателей и бухгалтеров – более чем на 60%.

3. Вакансии для работников пенсионного возраста

Больше всего таких предложений появилось для комплектовщиков, помощников поваров и операторов колл-центров. Высокий спрос также сохраняется на пекарей, поваров, разнорабочих, водителей, охранников и швей.

Зарплаты для людей пенсионного возраста за год выросли на 48 – 73% в зависимости от должности, в частности у диспетчеров, пекарей, мойщиков на СТО и операторов колл-центров.

Новости рынка труда в Украине

  • Работодатели в Украине предлагают вакансии без опыта работы с зарплатой от 22 до даже более 60 тысяч гривен, в частности в сферах продаж, логистики и обслуживания.

  • Правительство приняло проект обновленного Трудового кодекса Украины, который предусматривает новые виды трудовых контрактов, гибкость форм занятости и изменения в процедуре увольнения. Новый кодекс приближает Украину к европейским нормам, предоставляя работникам дополнительные 4 дня отпуска в год.

  • Ожидается, что в 2026 году возрастет спрос на специалистов по данным, AI и Machine Learning, FinTech инженеров, разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности аналитиков. Сейчас растет конкуренция на рынке труда, а рекрутеры сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов.