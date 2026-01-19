Зарплаты выросли на 80% из-за кризиса: каких работников больше всего не хватает в Украине

Все больше компании из-за кадрового кризиса нанимают людей с инвалидностью, женщин в декрете и пенсионеров. Также нехватка работников вызвала глобальный рост зарплат, иногда до 80%.

Как выросли зарплаты и спрос на работников?

Наибольший рост количества объявлений, подходящих этим категориям кандидатов, зафиксировали в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики, производства и телекоммуникаций. Об этом известно из данных OLX Работа, пишет 24 Канал.

1. Вакансии для людей с инвалидностью

В течение 2025 года количество вакансий для кандидатов с инвалидностью существенно возросло:

вакансий комплектовщика стало почти в 16 раз больше;

предложений для помощников повара– в 12 раз больше.

Чаще всего работодатели ищут людей с инвалидностью на должности поваров, пекарей, упаковщиков, водителей и продавцов. Параллельно выросли и зарплаты: доходы повысились на 47 – 56%.

2. Вакансии для женщин в декрете

Заметнее всего выросло количество предложений для комплектовщиков и разнорабочих. Активно добавлялись вакансии пекарей, менеджеров по работе с клиентами, поваров и продавцов.

Зарплаты также выросли:

в колл-центрах медианная оплата труда операторов чата выросла на 82%;

в сфере красоты и фитнеса – на 66%;

для воспитателей и бухгалтеров – более чем на 60%.

3. Вакансии для работников пенсионного возраста

Больше всего таких предложений появилось для комплектовщиков, помощников поваров и операторов колл-центров. Высокий спрос также сохраняется на пекарей, поваров, разнорабочих, водителей, охранников и швей.

Зарплаты для людей пенсионного возраста за год выросли на 48 – 73% в зависимости от должности, в частности у диспетчеров, пекарей, мойщиков на СТО и операторов колл-центров.

