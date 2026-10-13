Бизнес Украины бьет тревогу из-за возможных изменений в бронировании: что предлагают
Европейская бизнес-ассоциация выразила обеспокоенность в связи с информацией о возможном пересмотре правил бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Бизнес опасается, что новые ограничения могут затруднить работу компаний.
Какие правила бронирования персонала могут быть пересмотрены
Компании уже сталкиваются с дефицитом кадров и значительными операционными расходами, а пересмотр правил бронирования может ухудшить ситуацию, считают в ЕБА.
Согласно информации, распространяемой публично, правительство может рассмотреть несколько изменений в действующий механизм бронирования:
- Сокращение лимитов на бронирование для отдельных категорий критически важных предприятий;
- Пересмотр подходов к определению количества работников, которых можно бронировать;
- Изменение процедуры подтверждения статуса критически важного предприятия.
В то же время в ЕБА подчеркивают, что не оценивают конкретные положения документа, пока он не будет официально обнародован. Однако сама перспектива ужесточения ограничений уже вызывает беспокойство бизнес-сообщества.
Почему бизнес опасается новых ограничений
Украинские предприятия продолжают работать в условиях войны, угроз безопасности, повреждений энергетической инфраструктуры, перебоев с поставками электроэнергии и воды.
В таких условиях потеря ключевых специалистов может привести к перебоям в производстве, затруднить выполнение контрактов и негативно повлиять на налоговые поступления и экономику в целом.
Бизнес в полной мере осознает потребности сил обороны Украины и безусловный приоритет защиты государства. В то же время важен также баланс между потребностями экономики и обеспечением обороноспособности,
– пишут в Ассоциации.
Поэтому Европейская бизнес-ассоциация призывает правительство:
- Провести открытый диалог с представителями бизнеса до принятия изменений;
- Обнародовать предложения для обсуждения;
- Оценить возможные последствия новых правил для предприятий и экономики страны.
В ассоциации подчеркивают, что любые изменения в механизме бронирования должны учитывать реальные возможности бизнеса и не создавать угроз для бесперебойной работы критически важных предприятий.
К слову, в Украине не все работники критически важных предприятий могут получить бронирование от мобилизации.
Оформление бронирования доступно только для военнообязанных, официально трудоустроенных по трудовому договору или контракту. Гиг-специалисты, ФЛП и лица, работающие по гражданско-правовым договорам, не имеют права на бронирование независимо от статуса предприятия.
Также обязательным условием является нахождение работника на воинском учете и наличие военно-учетного статуса.