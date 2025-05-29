Крупнейший частный авиаперевозчик России отменяет рейсы из-за проблем с лайнерами Airbus

S7 Airlines вынуждена отменить часть рейсов из-за трудностей с обслуживанием самолетов, вызванных санкциями. Компания столкнулась с проблемами с поставками запасных деталей для самолетов.

Санкции в деле

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на губернатора Кемеровской области Илью Середюка, информирует 24 Канал. По его словам, большинство самолетов в парке S7 были закуплены за рубежом.

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После введения международных санкций из-за полномасштабного вторжения России в Украину, компании стало сложно обеспечивать техническое обслуживание своих авиалайнеров.

Вынужденное решение

Середюк отметил, что S7 "вынуждена экономить ресурс самолетов" и ждать поставки комплектующих через альтернативные схемы. Тем временем пассажирам из Новокузнецка советуют пользоваться рейсами "Аэрофлота" в Москву.

В самой компании объяснили изменения в расписании "сезонной оптимизацией флота и маршрутной сети". Впрочем, это уже не первое сокращение полетной программы: в декабре 2022 года S7 отменила несколько направлений из Москвы, а в январе 2024 года прекратила полеты еще в восемь городов, среди которых крупные областные центры Челябинск и Нижний Новгород.

Флот S7

По данным Flightradar24, во флоте S7 насчитывается 104 самолета, из которых 68 – Airbus. Однако значительная часть из них пока не используется: по информации Коммерсанта, из 39 лайнеров A320/A321neo компания вывела из эксплуатации 31. Причиной являются двигатели Pratt & Whitney, которые невозможно завозить "обходными путями", поскольку они оборудованы специальными чипами для отслеживания перемещения.

И хотя компания S7 Technics заявляла, что освоила капремонт двигателей для Boeing 737 и Airbus A320, обслуживание новейших двигателей PW1100G до сих пор остается исключительной прерогативой производителя.