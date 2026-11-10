Известная сеть Salateira закрыла все рестораны в Украине: стало известно о конфликте

Украинская сеть ресторанов быстрого питания Salateira прекратила работу после почти 15 лет на рынке. Однако закрытие заведений сопровождается конфликтом вокруг оборудования: совладелица компании заявила, что его не вернули.

Что случилось с ресторанами и оборудованием Salateira

На месте бывшего ресторана Salateira в киевском ТРЦ River Mall открылось новое заведение – Salaterra. Сначала пользователи соцсетей предположили, что Salateira просто сменила название и провела ребрендинг, однако совладелица компании Ирина Добруцкая сообщила о закрытии сети.

По ее словам:

Salaterra открыли бывший шеф-повар Salateira и владельцы торгового центра; Оборудование закрытого ресторана совладелице не вернули; Именно это оборудование, как утверждает Добруцкая, теперь используется в новом заведении.

Представители Salaterra и River Mall пока публично не прокомментировали эти обвинения. Поэтому обстоятельства передачи оборудования и позиция другой стороны остаются невыясненными.

Почему закрылась Salateira

О финансовых проблемах сети стало известно еще летом 2026 года, сообщает Forbes Ukraine. Тогда работа ресторанов в торговых центрах существенно ухудшилась из-за длительных воздушных тревог.

По сравнению с довоенным периодом выручка заведений в ТРЦ сократилась на 45%, рентабельность бизнеса упала вдвое, а каждый час вынужденного простоя обходился отдельному ресторану в 10–30 тысяч гривен.

Несмотря на трудности, компания рассматривала возможность обновления концепции, привлечения партнеров и дальнейшего развития. В июне 2026 года в Киеве еще работали 12 ресторанов сети, однако осенью они закрылись.

Что известно о сети Salateira

Первый ресторан Salateira открылся в декабре 2011 года в киевском ТРЦ Sky Mall. Сеть работала в формате fast casual и специализировалась на салатах и других блюдах быстрого приготовления.

На пике развития бренд насчитывал около 16 ресторанов. Они работали в разных городах Украины, в частности:

в Киеве;

Харькове;

Днепре;

за рубежом.

Компания также пыталась развиваться на международных рынках, в частности в ОАЭ и Испании. Однако в 2018 году заведения в обеих странах закрыли.

Напомним, Рестораны и кафе в Украине могут приостанавливать работу и из-за отключения электричества. Прошлой зимой и весной в Киеве закрылись или приостановили работу около 500 заведений общественного питания. В то же время связывать все эти случаи именно с отключениями света было бы неправильно:

около 150 объектов снесли как МАФы;

часть заведений не выдержала длительных отключений электроэнергии;

из-за обстрелов и перебоев со светом люди реже выходили из дома, что дополнительно уменьшало количество посетителей.

Поэтому в этом сезоне ресторанам следует учитывать не только расходы на генераторы, но и собственную финансовую устойчивость. Именно поэтому большие компании могут не закрывать убыточные рестораны навсегда, а временно "замораживать" их до весны.