Відома мережа Salateira закрила всі ресторани в Україні: стало відомо про конфлікт

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Що сталося з ресторанами та обладнанням Salateira

На місці колишнього ресторану Salateira в київському ТРЦ River Mall відкрився новий заклад – Salaterra. Спочатку користувачі соцмереж припустили, що Salateira просто змінила назву та провела ребрендинг, однак співвласниця компанії Ірина Добруцька повідомила про закриття мережі.

За її словами:

Salaterra відкрили колишній бренд-шеф Salateira та власники торговельного центру; Обладнання закритого ресторану співвласниці не повернули; Це саме обладнання, як стверджує Добруцька, тепер використовують у новому закладі.

Представники Salaterra та River Mall поки що публічно не прокоментували ці звинувачення. Тому обставини передачі обладнання та позиція іншої сторони залишаються нез'ясованими.

Чому закрилася Salateira

Про фінансові проблеми мережі стало відомо ще влітку 2026 року, повідомляє Forbes Ukraine. Тоді робота ресторанів у торговельних центрах суттєво погіршилася через тривалі повітряні тривоги.

Порівняно з довоєнним періодом, виторг закладів у ТРЦ скоротився на 45%, маржинальність бізнесу впала вдвічі, а кожна година вимушеного простою коштувала окремому ресторану 10 – 30 тисяч гривень.

Попри труднощі, компанія розглядала можливість оновлення концепції, залучення партнерів і подальшого розвитку. У червні 2026 року в Києві ще працювали 12 ресторанів мережі, проте восени вони закрилися.

Що відомо про мережу Salateira

Перший ресторан Salateira відкрився у грудні 2011 року в київському ТРЦ Sky Mall. Мережа працювала у форматі fast casual і спеціалізувалася на салатах та інших стравах швидкого приготування.

На піку розвитку бренд мав близько 16 ресторанів. Вони працювали в різних містах України, зокрема:

у Києві;

Харкові;

Дніпрі;

за кордоном.

Компанія також намагалася розвиватися на міжнародних ринках, зокрема в ОАЕ та Іспанії. Однак у 2018 році заклади в обох країнах закрили.

Нагадаємо, ресторани та кафе в Україні можуть зупиняти роботу й через відключення світла. Минулої зими та навесні в Києві закрилися або призупинили роботу близько 500 закладів громадського харчування. Водночас пов'язувати всі ці випадки саме з відключеннями світла було б неправильно:

близько 150 об'єктів знесли як МАФи;

частина закладів не витримала тривалих відключень електроенергії;

через обстріли та перебої зі світлом люди рідше виходили з дому, що додатково зменшувало кількість відвідувачів.

Тому цього сезону ресторани мають зважати не лише на витрати на генератори, а й на власну фінансову витривалість. Саме тому великі компанії можуть не закривати збиткові ресторани назавжди, а тимчасово "заморожувати" їх до весни.