Жесткая экономия: бьюти-бизнес в России на грани вымирания, даже несмотря на праздники

Декабрь 2025 года стал худшим предпраздничным месяцем для бьюти-индустрии России как минимум за десятилетие. Спрос на услуги "мастеров красоты" сократился на 30%, так как россияне экономят даже на этом.

Почему и как падает спрос на бьюти-услуги в России?

Конец года традиционно обеспечивал пиковые доходы для салонов красоты, однако в 2025 году ситуация изменилась, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Спрос на услуги мастеров "женской красоты" в России в финальном месяце года сократился на 25 – 30 %.

Потребители отказываются от необязательных расходов на фоне роста стоимости жизни, тогда как салоны красоты вынуждены повышать цены из-за усиления фискального давления. Российские женщины переходят в режим экономии, начиная с расходов на уход за собой,

– пишет разведка.

Падение спроса происходит из-за совокупного влияния нескольких факторов:

увеличенная налоговая нагрузка;

война против Украины;

международные санкции;

высокая арендная плата;

общее подорожание базовой потребительской корзины.

В ответ на рост расходов часть мастеров бьюти-сферы отказывается от арендованных помещений и переходит на предоставление услуг на дому. Это позволяет сохранять цены на привычном уровне, однако такие "домашние салоны красоты" по большей части работают вне налогового поля, что приводит к постепенному оттоку индустрии в тень.

К слову, на конец года каждый третий россиянин также сократил расходы на развлечения и путешествия. Большинство населения отказались от посещения кафе и ресторанов, при этом 28% прекратили тратиться даже на уличную еду.

Какой "подарок" Путина подготовил россиянам под елку?

Уже с 1 января в России вырастет НДС. Этот налог увеличится с 20% до 22%, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".

Несмотря на попытки Кремля закрыть бюджетный дефицит из-за повышения НДС, ситуация может кардинально ухудшиться. Ведь результатом роста налога станут:

усиление инфляционного давления;

уменьшение поступлений от акцизов и пошлин из-за снижения уровня внутреннего спроса;

снижение доходов предприятий.

К тому же, вероятно, что именно из-за повышения НДС, Центробанку России придется удерживать высокую учетную ставку. Это продлится, как минимум, несколько кварталов.

Кроме этого, предварительные расчеты уже показали "провал" такого решения. Ведь доходы от НДС в России будут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидалось.

Проблемы бизнеса в России