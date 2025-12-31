Жесткая экономия: бьюти-бизнес в России на грани вымирания, даже несмотря на праздники
- Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
- С 1 января в России повысится НДС с 20% до 22%, что может усилить инфляционное давление и снизить доходы предприятий.
Декабрь 2025 года стал худшим предпраздничным месяцем для бьюти-индустрии России как минимум за десятилетие. Спрос на услуги "мастеров красоты" сократился на 30%, так как россияне экономят даже на этом.
Почему и как падает спрос на бьюти-услуги в России?
Конец года традиционно обеспечивал пиковые доходы для салонов красоты, однако в 2025 году ситуация изменилась, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Спрос на услуги мастеров "женской красоты" в России в финальном месяце года сократился на 25 – 30 %.
Потребители отказываются от необязательных расходов на фоне роста стоимости жизни, тогда как салоны красоты вынуждены повышать цены из-за усиления фискального давления. Российские женщины переходят в режим экономии, начиная с расходов на уход за собой,
– пишет разведка.
Падение спроса происходит из-за совокупного влияния нескольких факторов:
- увеличенная налоговая нагрузка;
- война против Украины;
- международные санкции;
- высокая арендная плата;
- общее подорожание базовой потребительской корзины.
В ответ на рост расходов часть мастеров бьюти-сферы отказывается от арендованных помещений и переходит на предоставление услуг на дому. Это позволяет сохранять цены на привычном уровне, однако такие "домашние салоны красоты" по большей части работают вне налогового поля, что приводит к постепенному оттоку индустрии в тень.
К слову, на конец года каждый третий россиянин также сократил расходы на развлечения и путешествия. Большинство населения отказались от посещения кафе и ресторанов, при этом 28% прекратили тратиться даже на уличную еду.
Какой "подарок" Путина подготовил россиянам под елку?
Уже с 1 января в России вырастет НДС. Этот налог увеличится с 20% до 22%, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".
Несмотря на попытки Кремля закрыть бюджетный дефицит из-за повышения НДС, ситуация может кардинально ухудшиться. Ведь результатом роста налога станут:
- усиление инфляционного давления;
- уменьшение поступлений от акцизов и пошлин из-за снижения уровня внутреннего спроса;
- снижение доходов предприятий.
К тому же, вероятно, что именно из-за повышения НДС, Центробанку России придется удерживать высокую учетную ставку. Это продлится, как минимум, несколько кварталов.
Кроме этого, предварительные расчеты уже показали "провал" такого решения. Ведь доходы от НДС в России будут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидалось.
Проблемы бизнеса в России
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, претерпели значительное снижение производства.
Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.
Топ-5 похоронных компаний России в 2024 году заработали 14,872 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Крупнейшие игроки рынка, в частности "Ритуал" в Москве и "похоронный король" Петербурга, увеличили свои доходы на 21 – 22%.