Опасный помощник: Samsung запретил работникам обращаться к искусственному интеллекту – причина
Источник:Bloomberg
Искусственный интеллект уже успел показать свою силу и пользу для множества бизнесов. Впрочем, его внедрение несет определенные риски, относящиеся даже к крупным технологическим гигантам.
Как известно, недавно из компании Samsung произошла большая утечка конфиденциальных данных. Специалисты делают все, чтобы найти путь утечки данных, а пока запретили работникам пользоваться технологиями, которые могут представлять потенциальную угрозу.
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Запрет на использование искусственного интеллекта
Как стало известно изданию Bloomberg, Samsung официально запретил своим работникам пользоваться генеративным искусственным интеллектом. Причина – возможная причастность технологии к утечке данных.
В служебной записке, полученной работниками компании, говорится об обеспокоенности данными, которые получает искусственный интеллект, и их хранение на внешних серверах. О полном отказе от технологии искусственного интеллекта речь не идет, Samsung рассматривает возврат к пользованию ею, как только удастся найти способ делать это безопасно.
Вместе с запретом на использование ИИ Samsung запретил работникам разглашать какие-либо данные о компании. В случае нарушения будет применено дисциплинарное наказание или увольнение.