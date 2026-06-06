Не все стартапы бывают удачными: что известно о самых больших бизнес-провалах

За все времена в мире были не только грандиозные открытия и идеи. Также в истории существуют громкие бизнес-провалы. Они, в частности, могут продемонстрировать ошибки своих создателей и помочь людям избежать ошибок в будущем.

Каковы самые большие провалы в области бизнеса?

О некоторых подобных провалах рассказали в материале Genius.

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Почти 20 лет назад – в 2005 году – появился Amp'd Mobile. В то время это был новый мобильный оператор, который стремился объединить связь с развлечениями.

Что это значит? Компания обещала предоставить доступ пользователям к сериалам, музыке и играм прямо в телефоне, что было революционной идеей по тем временам.

Заметьте! Однако только через 2 года произошло банкротство. Дело в том, что компания не проверяла финансовую устойчивость клиентов, осуществляла слабый контроль за расходами и зависела только от одного крупного партнера.

Еще один интересный пример, когда уже известную для мира технологию, пытались ввести еще в начале века. В 2000-х Pay By Touch обещал революцию в розничных платежах. То есть клиент прикладывает палец, и уже покупка оплачена. Однако эта идея не стала победной.

Личность основателя Джона Роджерса стала символом этого провала,

– говорится в материале.

В 2007 году убыток компании составил целых 137 миллионов долларов при прибыли в размере 600 тысяч долларов. А уже в 2008 году компания совсем прекратила свою работу.

Катализаторов для закрытия было много. Одной из проблем в этом случае было игнорирование проблем основателя.

Также снова возникли трудности с деньгами – дисбаланс между расходами и доходами, а еще их хаотичное расходование.

К тому же сыграли свою роль управленческая токсичность и потеря фокуса на продукте.

Более того, бывали проблемы и в крупных корпорациях. В конце в 90-х годах прошлого столетия компания Disney решила создать собственный интернет-портал, чтобы объединить весь свой контент в одном месте.

Для этого компания приобрела Infoseek и вложила в проект более 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, корпорация запустила бренд Go.com.

Однако Go.com не смог предложить пользователям чего-то уникального, чего они не смогли бы получить в Yahoo или Google.

Еще один важный фактор – Disney действовала как корпорация, а не как гибкий игрок интернет-рынка. Поэтому и адаптироваться к важным условиям не смогла.

Важно! А попытка сделать все и сразу превратила портал в неструктурированный продукт.

Что еще стоит знать о бизнесе?

Открыть бизнес в Украине можно даже за небольшую сумму. Например, за 1 тысячу долларов. Это может быть кафе, продажа товаров через маркетплейсы, репетиторство, копирайтинг, SMM и тому подобное.

В то же время открытие салонов красоты стоит значительно дороже. По состоянию на сейчас это примерно 20 тысяч долларов.

По действующему курсу это около 880 тысяч гривен. То есть это сумма для старта дела.

В частности, в минимальный перечень услуг входят парикмахерские и косметологические процедуры. Но не все из них можно предоставлять сразу, потому что часто они требуют лицензии.