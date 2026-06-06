Якими є найбільші провали у галузі бізнесу?

Про деякі подібні провали розповіли у матеріалі Genius.

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Майже 20 років тому – у 2005 році – з’явився Amp’d Mobile. На той час це був новий мобільний оператор, який прагнув об’єднати зв’язок із розвагами.

Що це означає? Компанія обіцяла надати доступ користувачам до серіалів, музики й ігор прямо в телефоні, що було революційною ідеєю на ті часи.

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Зауважте! Однак лише через 2 роки відбулося банкрутство. Річ у тім, що компанія не перевіряла фінансову стійкість клієнтів, здійснювала слабкий контроль за витратами та залежала лише від одного великого партнера.

Ще один цікавий приклад, коли вже відому для світу технологію, намагалися запровадити ще на початку століття. У 2000-х Pay By Touch обіцяв революцію в роздрібних платежах. Тобто клієнт прикладає палець, і вже покупка оплачена. Однак ця ідея не стала переможною.

Особистість засновника Джона Роджерса стала символом цього провалу,

– йдеться у матеріалі.

У 2007 році збиток компанії склав цілих 137 мільйонів доларів при прибутках у розмірі 600 тисяч доларів. А вже у 2008 році компанія зовсім припинила свою роботу.

Каталізаторів для закриття було багато. Однією з проблем у цьому випадку було ігнорування проблем засновника.

Також знову виникли труднощі з грішми – дисбаланс між витратами та доходами, а ще їхнє хаотичне витрачання.

До того ж зіграли свою роль управлінська токсичність та втрата фокуса на продукті.

Ба більше, бували проблеми й у великих корпораціях. Наприкінці у 90-х роках минулого сторіччя компанія Disney вирішила створити власний інтернет-портал, аби об’єднати весь свій контент в одному місці.

Для цього компанія придбала Infoseek та вклала в проєкт понад 1,1 мільярда доларів. Таким чином, корпорація запустила бренд Go.com.

Проте Go.com не зміг запропонувати користувачам чогось унікального, чого вони не змогли б отримати у Yahoo чи Google.

Ще один важливий фактор – Disney діяла як корпорація, а не як гнучкий гравець інтернет-ринку. Тому й адаптуватися до важливих умов не змогла.

Важливо! А спроба зробити все й одразу перетворила портал на неструктурований продукт.

Що ще варто знати про бізнес?

Відкрити бізнес в Україні можна навіть за невелику суму. Наприклад, за 1 тисячу доларів. Це може бути кав'ярня, продаж товари через маркетплейси, репетиторство, копірайтинг, SMM тощо.

Водночас відкриття салонів краси коштує значно дороже. Станом на зараз це приблизно 20 тисяч доларів.

За чинним курсом це близько 880 тисяч гривен. Тобто це сума для старту справи.

Зокрема, до мінімального переліку послуг входять перукарські та косметологічні процедури. Але не всі з них можна надавати одразу, бо часто вони вимагають ліцензії.