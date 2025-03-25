Кто правит миром: топ-50 самых дорогих брендов

В 2025 году стоимость брендов вместе с другими нематериальными активами, такими как интеллектуальная собственность и научно-исследовательские разработки (R&D), достигла рекордного уровня в 80 триллионов долларов.

Из 50 самых дорогих брендов – 27 американские

Рейтинг базируется на данных ежегодного анализа Brand Finance, который сравнивает компании на основе их влияния на прибыль, силы бренда, капитала бренда и инвестиций в него, информирует 24 Канал.

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Согласно ему, Apple продолжает удерживать лидерство среди наиболее ценных брендов, несмотря на снижение продаж iPhone в 2024 году. В течение года стоимость ее бренда увеличилась на 57,9 миллиардов долларов.

50 самых прибыльных компаний мира / Инфографика Brand Finance

Американские технологические гиганты занимают четыре из пяти первых мест в рейтинге, что указывает на их широкое присутствие в повседневной жизни пользователей – от интернет-трафика и инструментов искусственного интеллекта до онлайн-покупок и электроники,

– говорится в статье.

Заметьте. Американские компании уже давно стали символами сильных брендов с многотриллионной рыночной капитализацией. Однако конкуренция со стороны китайских компаний, таких как TikTok (7-е место) и Temu, растет.

Китайская Nvidia впервые вошла в топ-10

Особое внимание привлекает Nvidia, которая впервые попала в топ-10 брендов по стоимости в 2025 году благодаря бешеному спросу на чипы, в частности для технологий искусственного интеллекта. Стоимость бренда Nvidia выросла на 98%, достигнув 87,9 миллиардов долларов, что стало самым большим ростом среди 50 наиболее ценных брендов мира.

Топ-10 компаний в рейтинге / Инфографика Brand Finance

Кто потерял лидерство

Однако некоторые компании понесли значительные потери. Starbucks і Tesla потеряли больше всего в стоимости своих брендов из-за недовольства потребителей. В случае Starbucks клиенты негативно отреагировали на повышение цен и сосредоточенность на продажах через приложения.

В целом, технологические бренды продолжают доминировать на рынке, но конкуренция на глобальном уровне становится все более напряженной.