Кто в лидерах: 10 крупнейших киевских компаний по доходам

Доля киевских компаний среди 210 крупнейших по доходам в Украине растет третий год подряд. Если в 2023 году она составляла 59%, то в 2025-м уже 61,4%.

Самые прибыльные компании

В топ-10 крупнейших по объему доходов компаний со столичной регистрацией лидирует "Д.Трейдинг" с результатом более 215 миллиардов гривен за год, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот".

Смотрите также Строительные гиганты Украины: доходы каких компаний больше всего выросли

Следом идут:

" Энергоатом " – 207 миллиардов гривен

" – 207 миллиардов гривен " Нафтогаз Украины " – 157 миллиардов гривен

" – 157 миллиардов гривен " Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг " – 124 миллиардов гривен

" – 124 миллиардов гривен ПриватБанк – 110,5 миллиардов гривен

– 110,5 миллиардов гривен Укрнафта – 105 миллиардов гривен

– 105 миллиардов гривен Укрзализныця – 103 миллиардов гривен

– 103 миллиардов гривен Укрэнерго – 101 миллиардов гривен

– 101 миллиардов гривен Укргаздобыча – 100,6 миллиардов гривен

– 100,6 миллиардов гривен Сильпо-Фуд – 93 миллиардов гривен

Заметьте. Состав топ-10 не изменился с 2024 года, однако произошли перестановки: например, "Кернел-Трейд" выбыла из списка, уступив Укрзализныце, которая теперь на 7 месте.

Количество компаний из Киева / Инфографика Опендатабот

Какие ниши занимают лидеры

Больше всего киевских компаний в рейтинге работают в трех сферах:

телекоммуникации

банковская деятельность

азартные игры – по 10 компаний в каждой.

Еще 9 компаний работают в медиасфере (телевидение, радио, книжное издательство). Впервые в пятерку самых распространенных отраслей вошла профессиональная, научная и техническая деятельность, вытеснив транспортно-почтовый сегмент, который был среди лидеров в 2023 году.