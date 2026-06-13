Существует уже много веков: какой бизнес в Украине самый старый

В Украине существует немало крупных брендов, которые покорили сердца миллионов людей. Однако есть бизнес, работающий в стране дольше всех. Он непрерывно действует с 14 века.

Какой бизнес самый старый в Украине

Речь идет о Дрогобычской солеварню, что указано на сайте предприятия.

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Согласно информации, первое письменное упоминание о соли в Дрогобыче датируется еще 1390 годом. Дрогобычская солеварня непрерывно действовала с 14 века на одном месте, возле источников "сырья" соляной рапы.

Поэтому Дрогобычский солевыварочный завод, работающий и сегодня, можно считать старейшим постоянно действующим промышленным предприятием в Украине,

– сообщили на сайте солеварни.

Интересно! На протяжении веков солеварня поставляла соль не только в Галичину и Закарпатье, но для Волыни, Холмской земли, Киевщины.

На сегодня это единственное предприятие в Европе, где соль изготавливают тем же методом, что и тысячелетия назад. То есть с вывариванием из природной рапы.

Руководитель Дрогобычской солеварни Олег Петренко рассказал, что работники поднимают рапу на поверхность и испаряют ее в чанах. Так делали это много веков назад.

Вот мы в день можем извлекать 50 кубов рапы, из тех 50 кубов мы можем выварить за день 15 тонн соли. Сейчас гораздо меньше эти объемы, потому что если при максимальном производстве, то здесь можно изготавливать 450 тонн соли в месяц,

– рассказал Петренко.

Сейчас Дрогобычская солеварня является государственным предприятием, которое достаточно прибыльное. Но денег на реставрацию солеварни пока нет, как сообщил Олег Петренко.

Заметьте! Основными потребителями продукции солеварни являются магазины и рестораны Львовщины.

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