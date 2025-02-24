ЕС ограничил поставки технологий в Россию: среди запрещенных товаров даже геймпады
Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций против России. Ограничения коснутся военной промышленности и "теневого флота".
Под запрет попали игровые контроллеры
Новые ограничения будут касаться 48 физических лиц и 35 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины, информирует 24 Канал.
Смотрите также ЕС бьет по ключевым секторам России: 16-й пакет санкций в третью годовщину полномасштабной войны
Среди нововведений – запрет экспорта игровых контроллеров, которые российская армия модифицирует для управления боевыми беспилотниками.
Новые критерии для санкций
Совет ЕС также установил два новых механизма, которые позволят вводить санкции в отношении:
- Лиц и компаний, которые владеют или эксплуатируют суда так называемого "теневого флота" Путина, что помогает России обходить нефтяные санкции.
- Юридических и физических лиц, которые поддерживают или получают выгоду от российского военно-промышленного комплекса.
Что еще попало под санкции
Ограничения на экспорт товаров двойного назначения, которые Россия может использовать в военных целях, включают:
- Химические прекурсоры для производства хлорпикрина – вещества, которое страна-агрессор применяет как химическое оружие, нарушая международные конвенции.
- Программное обеспечение для станков ЧПУ (числового программного управления), используемого для изготовления оружия.
- Видеоигровые контроллеры, которые российская армия адаптирует для управления дронами.
- Хромовые руды и их соединения, имеющие военное применение.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что новые санкции направлены не только против российского военного сектора, но и против тех, кто помогает обходить ограничения.