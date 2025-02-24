ЕС ограничил поставки технологий в Россию: среди запрещенных товаров даже геймпады

Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций против России. Ограничения коснутся военной промышленности и "теневого флота".

Под запрет попали игровые контроллеры

Новые ограничения будут касаться 48 физических лиц и 35 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины, информирует 24 Канал.

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Среди нововведений – запрет экспорта игровых контроллеров, которые российская армия модифицирует для управления боевыми беспилотниками.

Новые критерии для санкций

Совет ЕС также установил два новых механизма, которые позволят вводить санкции в отношении:

Лиц и компаний, которые владеют или эксплуатируют суда так называемого "теневого флота" Путина, что помогает России обходить нефтяные санкции.

Юридических и физических лиц, которые поддерживают или получают выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Что еще попало под санкции

Ограничения на экспорт товаров двойного назначения, которые Россия может использовать в военных целях, включают:

Химические прекурсоры для производства хлорпикрина – вещества, которое страна-агрессор применяет как химическое оружие, нарушая международные конвенции.

Программное обеспечение для станков ЧПУ (числового программного управления), используемого для изготовления оружия.

(числового программного управления), используемого для изготовления оружия. Видеоигровые контроллеры , которые российская армия адаптирует для управления дронами.

, которые российская армия адаптирует для управления дронами. Хромовые руды и их соединения, имеющие военное применение.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что новые санкции направлены не только против российского военного сектора, но и против тех, кто помогает обходить ограничения.