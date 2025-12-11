Активы российского "Лукойла" до сих пор не продали: США продлили разрешение
- США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла" до 17 января 2026 года.
- Разрешаются все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" и продаже его иностранных активов.
Международные активы "Лукойла" должны были продать до окончания лицензии от США 13 декабря. Некоторые компании отказались от покупки, из-за чего активы до сих пор не продали и продлили лицензию еще на месяц.
Почему США продлили лицензию на продажу "Лукойла"?
Чтобы с подсанкционными активами можно было проводить операцию продажи, Соединенные Штаты выдают лицензию, пишет 24 Канал со ссылкой на документ Минфина США.
В нем говорится, что Управление контроля за иностранными активами США продлило до 17 января 2026 года эту лицензию. До этого времени разрешаются все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" и по продаже иностранных активов компании.
К разрешенным видам деятельности относятся проведение переговоров по договорам, финансовая и юридическая проверка, а также привлечение сторонних советников и консультантов.
Что известно о желающих купить "Лукойл"?
Венгерская компания MOL заинтересована в покупке международных активов российского "Лукойла", включая НПЗ и заправочные станции в Европе. MOL стремится приобрести активы "Лукойла" из-за зависимости Венгрии от российской энергетики и хороших отношений с Москвой и Вашингтоном.
Exxon Mobil планирует купить контрольный пакет акций "Лукойла" в месторождении West Qurna 2 в Ираке, что является важным шагом для возвращения компании в страну.
Миллиардер и владелец "Челси" Тодд Боэли создал консорциум для приобретения международных активов "Лукойла", которые оценили в 22 миллиарда долларов.
Конкуренцию в переговорах за активы "Лукойла" также составляют крупные энергетические корпорации, включая Chevron и государственную нефтяную компанию ОАЭ ADNOC.
Бернд Бергмайр, бывший владелец Pornhub, также обратился в Минфин США с целью купить международные активы "Лукойла". Интерес к активам "Лукойла" вырос из-за недавнего разрешения Минфина США на переговоры с российским бизнесом.