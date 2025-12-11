Активи російського "Лукойла" досі не продали: США продовжили дозвіл

Міжнародні активи "Лукойла" мали продати до закінчення ліцензії від США 13 грудня. Деякі компанії відмовилися від купівлі, через що активи досі не продали й продовжили ліцензію ще на місяць.

Чому США продовжили ліцензію на продаж "Лукойла"?

Щоби з підсанкційними активами можна було проводити операцію продажу, Сполучені Штати видають ліцензію, пише 24 Канал з посиланням на документ Мінфіну США.

Дивіться також Shell розриває зв’язки з "Роснафтою": що буде зі спільним підприємством

У ньому йдеться, що Управління контролю за іноземними активами США продовжило до 17 січня 2026 року цю ліцензію. До цього часу дозволяються всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" і щодо продажу іноземних активів компанії.

До дозволених видів діяльності відносяться проведення переговорів щодо договорів, фінансова та юридична перевірка, а також залучення сторонніх радників і консультантів.

Що відомо про охочих купити "Лукойл"?