Япония ввела санкции против компаний, связанных с Россией: в перечне их более сотни

Япония ввела санкции против 135 компаний и лиц, связанных с Россией. В частности, в списке есть чиновники из Минобороны России, уполномоченный по правам человека, детский омбудсмен, генерал-полковник и другие лица.

Санкции против России

Япония расширила санкции против 57 компаний из России и 27 компаний из Беларуси, а также ряда организаций из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Среди российских компаний, которые теперь ограничены, есть "Юнармия", "Частная военная компания "Патриот"" и Уральский завод гражданской авиации.

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Также санкции коснулись Татьяны Шевцовой, являющейся заместителем министра обороны России, Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека, Ксении Мишоновой, которая является детским омбудсменом Московской области, и Александра Лапина, главы Сухопутного штаба войск России.

Островная страна уже заморозила ряд активов русских физических и юридических лиц и запретила экспорт продуктов русским военным компаниям и экспорт строительных и инженерных услуг.

Санкции вступят в действие 22 декабря для российских компаний и 27 декабря – для других компаний.

Помощь Украине

Напомним, на состоявшемся 6 декабря саммите G7 стало известно о новом транше помощи, который Япония выделит Украине. Страна готова выделить около 4,5 миллиарда долларов дополнительных средств Украине. Эти средства будут направлены на восстановление после войны.

Кроме того, Япония ввела новую программу для переселенцев. По словам японского правительства, программа заработала прежде всего для людей из Украины.