Производитель Durex и Nurofen теперь под запретом в России из-за санкций ЕС: что это значит

Британская компания Reckitt больше не может использовать часть своих глобальных брендов в России из-за ужесточения санкций ЕС. Компания известна в частности как производитель Durex, Nurofen и Strepsils.

Что будет с продукцией Reckitt в России?

Местное подразделение теперь вынуждено разрабатывать новые продукты и регистрировать собственную интеллектуальную собственность, чтобы заменить значительную часть ассортимента, пишет Reuters.

Речь идет прежде всего о сегменте гигиенических товаров, где ограничения Евросоюза фактически заблокировали использование международных брендов.

Изменения в санкциях повлияли на нашу способность поставлять на рынок средства ухода за домом и средства защиты от микробов, а также использовать глобальные бренды, где базовый продукт ограничен санкциями ЕС, а интеллектуальная собственность (ИС) принадлежит организации ЕС,

– сообщил представитель Reckitt.

Сейчас российская команда работает над созданием альтернатив – как новых продуктов, так и новых брендов. При этом эти процессы происходят локально, без участия главного офиса.

Параллельно компания зафиксировала финансовое давление: в первом квартале прибыль оказалась ниже ожиданий. Среди причин – дорогие энергоносители и слабый спрос на средства от простуды и гриппа.

Также производитель Durex сообщил о падении доходов в России – сокращение измеряется двузначными цифрами. В целом это "съело" около 200 базисных пунктов доходов на развивающихся рынках,.

К слову, после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году Reckitt заявила о намерении передать российский бизнес. Процесс продолжается до сих пор, но конкретных сроков завершения компания не называет.

