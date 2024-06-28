С российских олигархов начинают снимать санкции, –Зеленский

Запад должен прекратить снимать санкции с российских олигархов. Именно они поддерживают режим Путина, сказал Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета.

Санкции против олигархов

Президент Украины приветствовал решение о передаче Украине прибыли от российских активов во время своего обращения. Также он добавил, что все активы врага должны работать на защиту жизней, однако Западу необходимо найти действенный способ конфискации всех замороженных средств.

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Владимир Зеленский Президент Украины Сейчас мы видим, как с российских олигархов начали снимать санкции. Мы должны остановить это и усилить санкции, потому что на этих средствах держится путинский режим.

Как российский олигарх получил элитный самолет в обход санкций

Российский бизнесмен и один из основателей компании "Киевская площадь" Зарах Илиев, сейчас находится под санкциями США и Великобритании.

Самолет Airbus A320neo попал в Россию вопреки санкциям. Стоимость джета составляет более 110 миллионов долларов. Предположительно, Илиев приобрел этот самолет на замену старому – Airbus A318CJ.

Сначала борт приобрели через компанию зарегистрированную в Сан-Марино. В этот момент самолет получил номер T7-HHH. Уже летом 2022 года борт стал азербайджанским. Тогда он получил номер 4K-5555. Далее эта цепочка выглядела так: