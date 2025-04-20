Торговые войны меняют финансовую карту – гигант UBS больше не главный среди банков
- Испанский Santander стал крупнейшим банком континентальной Европы, опередив швейцарский UBS из-за рыночных потрясений от новых торговых тарифов.
- Рыночная капитализация UBS уменьшилась до 85,7 млрд евро, тогда как у Santander она достигла 91 млрд евро.
- UBS потерял лидерство после поглощения Credit Suisse, а в топ-5 банков континентальной Европы также вошли BNP Paribas и UniCredit.
Испанский Santander подвинул швейцарский UBS с позиции крупнейшего банка континентальной Европы по рыночной капитализации. Причиной этому стали рыночные потрясения, спровоцированные новыми торговыми тарифами.
Акции UBS упали
Как сообщает Financial Times, с момента объявления тарифов 2 апреля акции UBS упали почти на 15%, информирует 24 Канал. Для сравнения, котировки Santander снизились лишь на 5%.
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"В результате капитализация UBS сократилась до 85,7 миллиардов евро, тогда как у Santander она достигла 91 миллиард евро", – говорится в статье.
UBS больше не лидер рынка
UBS потерял лидерство, которое удерживал с августа 2023 года после громкого поглощения Credit Suisse. Еще в феврале 2025 года его стоимость приближалась к 120 млрд евро.
В топ-5 по капитализации банков континентальной Европы также вошли:
- BNP Paribas (Франция) – 80,9 млрд евро
- UniCredit (Италия) – 78,9 млрд евро
Справочно. Крупнейшим банком в Европе в целом остается британский HSBC с рыночной капитализацией 137,8 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 160,5 миллиардов евро).