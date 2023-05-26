Судно стоимостью в миллиард: СБУ арестовала имущество российского олигарха

Служба безопасности Украины отчиталась об очередной успешной операции. В этот раз целью было имущество российского олигарха, на которого наложены санкции.

СБУ отчиталась об очередном успехе в борьбе с российскими олигархами. В этот раз удалось арестовать дорогое имущество Александра Верховского.

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Арест судна стоимостью миллиард гривен

Суд по материалам СБУ наложил арест на судно российского олигарха Александра Верховского "Бухта Соколовская". Его стоимость оценивается в 1 миллиард гривен.

СБУ установила, что российский олигарх находится в ближайшем окружении Кремля. Также он является одним из главных спонсоров войны оккупантов против Украины.

В ходе расследования выяснилось, что рыболовный бизнес был занавесом, посредством которого Верховский перечислял миллиарды в бюджет России. Арестованный траулер находился в торговом "флоте" олигарха.

Сообщается, что судно до начала полномасштабной войны находилось на судостроительном заводе в Николаеве. Для того чтобы обойти санкции, олигарх переоформил корабль на одну из компаний Приморского края. СБУ разоблачило сделку и способствовало аресту имущества.

В настоящее время судно передали АРМА – Национальному агентству Украины вопросов выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.