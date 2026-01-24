Они облагали данью бизнес: СБУ разоблачила налоговую схему

СБУ обнаружила 3 налоговиков, которые требовали деньги у предпринимателей за положительный результат от проведения налоговых проверок. Как известно, события происходили на Черниговщине.

Что известно об этом деле?

После того как указанные налоговики получали средства, они "закрывали глаза" на выявленные нарушения налогового законодательства, сообщает Управление СБУ в Черниговской области.

После получения денег налоговики не фиксировали выявленные нарушения налогового законодательства или вообще не привлекали субъектов хозяйствования к предусмотренной законом ответственности,

– говорится в сообщении СБУ.

Обратите внимание! Как указывает СБУ, доход фигурантов этого дела ежемесячно превышал 500 тысяч гривен.

Состоялись обыски в жилье и на местах работы подозреваемых, во время которых были изъяты:

деньги;

черновые средства;

средства связи и другие доказательства.

К тому же сотрудниками СБУ было задекларировано ряд фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Сейчас следователи СБУ сообщили заместителю начальника управления, начальнику отдела и главному государственному инспектору о подозрениях по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Важно! Статья 368 часть 3 УКУ предусматривает получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. При этом, оно совершено повторно и должностными лицами, которые занимают ответственное положение.

Как будет развиваться это дело?